Ett händelserikt år har gjort det uppenbart att det behövs en modern och agil it-miljö som kan möta snabba omsvängningar i ekonomi och affärer. Vare sig det gäller framväxande möjligheter att tjäna pengar eller påbud om att jobba hemma.

Och då behövs också en strategisk plan för att modernisera äldre applikationer.

– Att göra sig av med äldre system är ett evigt problem, men nu mer än någonsin tidigare är modernisering en akut fråga, säger Diane Carco, vd för managementkonsultföretaget Swingtide, tidigare it-direktör där.

För it-direktörer är modernisering avgörande för att de ska kunna tillhandahålla bättre mjukvara snabbare, köra it med mer styrning och insikter, integrera mer säkerhet och möta verksamhetens behov snabbare. Allt enligt rapporten ”The state of modern applications in the enterprise”, publicerad 2020 av molnföretaget Ahead.

För it-avdelningen väntar mycket jobb om de målen ska nås. 26 procent av organisationerna är bara i början av it-moderniseringsprocessen, och 19 procent har bara gjort måttliga framsteg – allt enligt rapporten ”The state of IT modernization 2020” från IDG och it-företaget Insight.

För att få fart på moderniseringen har Diane Carco och andra ledande it-ansvariga tio goda råd.

1. Håll koll på vad du har

En korrekt inventering av all it som finns i organisationen och av de affärsprocesser som de stöder är en nödvändighet om man ska formulera en framgångsrik moderniseringsstrategi. Det kan låta uppenbart, men många konsulter och analytiker kan berätta att det finns många it-direktörer som inte har full koll på allt i it-systemet och vad de olika delarna är till för.

– Utan den kunskapen kommer du bara att göra av med en massa pengar och ha väldigt lite att visa upp i slutänden, säger Thomas Klinect, analytiker på Gartner. Han tillägger att även it-direktörer som faktiskt har katalogiserat sina it-system ofta missbedömer hur affärsprocesserna som de stöder hänger ihop:

– Som it-direktör måste du greppa hela dataflödet från ax till limpa.

Thomas Klinect rekommenderar att it-avdelningen börjar med att skaffa verktyg för analys av komplexiteten i företagssystem så att de förstår hur data rör sig genom organisationen. Sedan kan de utforma en moderniseringsstrategi baserad på den analysen:

– Detta är den verkliga nyckeln, säger han, det är det som minskar risken för misslyckande.

2. Prioritera projekten efter affärsnytta

De flesta it-ansvariga har en lång lista med system som behöver förbättras. Så var börjar man? Experternas råd är att prioritera utifrån den potentiella nyttan för företaget.

– It-modernisering är som att koka havet. Du vet inte vad som finns där, men vad det än är som du letar efter så finns det där, och vi tänker fortsätta koka tills vi hittar det. Men verksamhetsmodernisering är som att koka vatten i en tekopp, säger Thomas Klinect.

Shoma Chakravarty, vice vd med ansvar för företagsarkitektur på Verizon, berättar att hennes företag arbetar in den övergripande affärsstrategin i it-färdplanen och i moderniseringsplanerna. På det viset har Verizon kunnat peka ut de system som inte svarar mot verksamhetens behov av agilitet, elasticitet och tillförlitlighet.

Shoma Chakravarty säger att företaget använder informationen för att prioritera system som kan leverera påtagliga vinster för företaget om de moderniseras. Andra system, som kan vara äldre men som inte sinkar verksamheten, får vänta. Hon pekar på it-avdelningens beslut att prioritera uppgraderingar av teknik för användargränssnitt och användarupplevelse. Det är i linje med företagets satsning på att tillhandahålla en god användarupplevelse, även om de systemen inte är de äldsta i it-portföljen.

3. Räkna ut livstidskostnad

Att identifiera potentiella vinster är bara en del av de ekonomiska beräkningarna, säger Diane Carco. Hon förklarar att it-chefen bör räkna ut livstidskostnaden (TCO:n) för äldre system och använda de siffrorna för att ange prioriteter.

– Ibland tittar folk bara på en applikation och tror att bara för att den körs på en stordator så är den dålig, eller att den är dålig för att den är gammal, men då har de inte beaktat totalkostnaden, säger Diane Carco.

Hon har arbetat med organisationer som har fastställt ett äldre systems livstidskostnad och då räknat in kostnader relaterade till deras inbyggda risker och behov av support. De fann då att kostnaden var så låg att modernisering av systemet gled långt ner på prioritetslistan. Men å andra sidan har Diane Carco jobbat med ett företag som beräknade livstidskostnaden för ett äldre ekonomisystem. Det hanterade en enda funktion och kostade 150 000 dollar årligen. Den siffran fick verksamhetsägaren att stödja en modernisering.

4. Lägg upp en verksamhetsuppbackad färdplan

På samma linje vill Michael Spires på it-företaget Hacket Group råda it-direktörer att använda sådana analyser för att fastställa en moderniseringsfärdplan som deras kollegor i andra delar av verksamheten kan stödja.

Han beskriver till exempel moderniseringsprojekt med tillhörande kostnader i termer av avskrivningar – precis som verksamheten gör med sina investeringar. Det hjälper ekonomiavdelningen och ekonomiinriktade verksamhetsansvariga att förstå hur mycket it-system är värda när de ska uppdateras. Han specificerar också den specifika affärsnyttan, till exempel kortare marknadsledtider eller nya möjligheter för kunderna.

– Man måste kunna formulera en verksamhetsrelaterad motivering. Modernisering för moderniseringens skull är dödsdömt som motivering för en it-direktör, säger Michael Spires:

– Så fokusera på den affärsnytta som du vill åstadkomma. Och om marknaden förändras har du då möjligheten att ändra ordningsföljden för projekten och justera färdplanen.

5. Ta en bit i taget

Modernisering behöver inte vara att riva ut och byta ut. Och det behöver inte heller vara en överväldigande uppgift. Man kan ta en bit i taget, säger Citrix it-direktör Meerah Rajavel.

– Det kan ofta verka som ett jättestort klippblock som du måste flytta på, som om man tänker sig att modernisera ett helt affärssystem. Det kan verka ogörligt, för det är inte småsten man ska försätta, det är berg. Så tänk stort men förverkliga i det lilla, råder Meerah Rajavel:

– Om du försöker flytta hela berget så kan du inte veta allt som du behöver veta för att flytta det när du sätter igång. Det är ett omöjligt mål och det finns många risker. Genomförandet måste göras i omgångar, och om man gör på det viset så tillför man verksamheten nytta under tiden.

Hon pekar på hur hennes team gjorde när det moderniserade företagets försäljningsplattform. Det behövde moderniseras samtidigt som det måste hållas igång för verksamhetens skull. Hon samrådde med chefer inom försäljning och marknadsföring för att fastlägga prioriteringar och utarbetade sedan en strategi för hur hon skulle ta itu med dem först, samtidigt som hon fastställde nästa steg för att modernisera plattformen fullt ut.

6. Eliminering kan vara en lösning

Modernisering behöver inte betyda uppdatering. Det kan också betyda eliminering.

Diane Carco berättar att hon har jobbat med flera företag som har samlat på sig system med överlappande funktioner. Det kan bero på sammanslagning av företag eller på att avdelningar försett sig med sin favoritteknik – eller på att företaget har velat undvika att binda sig vid en enda leverantör för affärskritiska funktioner.

– It-avdelningen upplever ibland att om verksamheten ber om något så måste it-avdelningen leverera det och ta hand om det. It-avdelningen bör ha förmågan att fråga verksamheten: Levererar detta fortfarande nytta som uppväger kostnaderna?

De företag som gör eliminering och sammanslagning till del av moderniseringsprogrammet upptäcker att de minskar komplexiteten samtidigt som de sparar på resurser, säger Diane Carco. De pengarna och den arbetstiden kan sedan sättas in i andra projekt för modernisering och innovation.

7. Strunta inte i styrningen

Om företag moderniserar genom att gå över till mikrotjänster kan utvecklarna välja den teknik och de verktyg som du anser vara bäst för just de problem som de ska lösa och de tjänster de ska leverera.

– Men om du har dussintals, eller hundratals – eller tusentals – mikrotjänster och var och en av dem bygger på en egen blandning av teknik, kan du sitta där med en it-infrastruktur som är helt ohanterlig, säger it-veteranen Patrick Walsh, nu ansvarig för utbildning och teknik på Skillstorm, ett företag för vidareutbildning inom it.

Patrick Walsh vill inte nedvärdera fördelarna med att ha en flerspråkig arkitektur, men han vill rekommendera att det underordnas ett styrsystem. Det bör finnas en process för att välja ut den teknik som behövs för varje enskild tjänst, så att miljön som helhet inte blir alltför otymplig och svår att underhålla:

– Det ska inte bara vara fritt fram för vad som helst, säger han.

8. Välj mikrotjänster med urskillning

Patrick Walsh berättar att många inom it satsar på mikrotjänster med en gång när de inleder ett moderniseringsprojekt. De tror att mikrotjänster löser allt. Och mikrotjänster fungerar bra i många fall, men under vissa omständigheter kan de skapa fler problem och mer komplexitet än det är värt.

– Mikrotjänster är inte lösningen på alla problem, säger Patrick Walsh.

Mikrotjänster förutsätter en komplex exekveringsmiljö och att ett moget Devops-program är på plats, anser Patrick Walsh. Han påpekar att mikrotjänster gör mest nytta när överlappande funktioner delar på dem.

Så om en organisation delar upp en applikation i hundratals, eller rentav tusentals, mikrotjänster utan att ha rätt miljö och rätt processer på plats riskerar att fastna i komplexiteter som det inte kan hantera eller som inte kan skalas upp. I sådana fall kan det vara lämpligare att behålla ett större, välkonstruerat stycke mjukvara som är lättare att underhålla.

9. Hoppa över en generation

Även om Meerah Rajavel på Citrix förespråkar ett inkrementellt arbetssätt anser hon inte att alla moderniseringsprojekt måste genomföras lite i taget. I stället kan det vara bättre att hoppa över en generation. Hon nämner hur många utvecklingsländer gjorde med sina telekommunikationer. De struntade i att bygga ut den fasta telefonin och satsade i stället på senaste generationen av mobilt. Meerah Rajavel anser att hon i vissa fall kan tillföra mer nytta genom att välja lösningar som innebär att hon hoppar över en teknikgeneration och går direkt till det allra senaste.

10. Tänk på projektet som en produkt

Organisationer behöver sluta tänka på en moderniseringssatsning som ett projekt med början och slut. I stället bör man ser moderniseringen som en produkt som alltid har utrymme för förbättringar.

Det är så som Shoma Chakravarty säger att hon jobbar på Verizon. Hon ser på modernisering som en övning i kontinuerliga förbättringar och utformar sin strategi utifrån det tänkesättet.

– Modernisering är inte knutet till en tidsperiod. Det är inte något som pågår en viss tid. Det är fortlöpande, säger Shoma Chakravarty:

– Tekniken utvecklas så snabbt att till och med det som vi utvecklade i går kommer att vara redo för modernisering inom kort.

