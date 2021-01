Facebook ska ha varnat sina anställda för att bära kläder som antyder att de jobbar på företaget, rapporterar The Information, via Business Insider. Beslutet ska ha kommit efter en utvärdering gjord av Facebooks egen säkerhetsavdelning med anledning av den senaste tidens händelser.

Under torsdagen den 7 januari stängde Facebook av USA:s president Donald Trump från sina plattformar under minst två veckor till följd av att Trump-supportrar stormat USA:s parlamentsbyggnad Kapitolium. En händelse där fem personer dog, varav en polis. I samma veva har Facebook också börjat ta bort inlägg på sajten som refererar till desinformationskampanjen "Stop the Steal", som felaktigt hävdar att det förekom utbrett fusk i USA:s presidentval.

Facebooks säkerhetsteam ska ha postat meddelandet internt på en plats där över 56 600 av företagets anställda kunde se det.

Läs också: Google övervakar anställdas e-spot - efter att de startat fackförening