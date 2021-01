Fortfarande är bilden av hur det går med covid-vaccineringarna i Sverige lite luddig. Anledningen är att ett antal regioner ännu inte klarar att rapportera in till det nationella vaccinationsregistret på Folkhälsomyndigheten.

En orsak är enligt Nasser Nuru Mahmud, enhetschef för avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling, att regionerna har helt olika tekniska förutsättningar.

– De har olika journalsystem och olika tekniska plattformar där det är mer eller mindre svårt att lägga till nya delar, säger han.

Oklart om avveckling

En annan orsak är att det journalsystem för vaccinationer som används för vaccinationer i många regioner, Svevac, skulle avvecklas under 2021 och först några dagar före jul kom besked om att avvecklingen skjuts upp med anledning av massvaccineringen.

– De som har Svevac har inte hunnit förbereda sig i tid till den 1 januari när lagen trädde i kraft och det är bland annat de som nu är kvar att koppla på. Men vi räknar med att de ska kunna börja rapportera i nästa vecka.

Nationella vaccinationsregistret kom på plats 2013 och innehåller vaccinationer inom ramen för det nationella barnvaccinationsprogrammet. Detta register har nu utökats med covid-19. Beslut om detta togs i riksdagen den 9 december förra året.

Levererat via xml-filer

Barnvaccinationsprogrammet innebär en jämn ström av inflöde där många inte automatiserat sina registreringar utan i stället levererat in vaccinationerna via xml-filer.

– En del skolor har till och med rapporterat in manuellt via vår webb, de har ett konto där de kan mata in sina vaccinationer, säger Nasser Nuru Mahmud.

Men när sju miljoner svenskar ska vaccineras så går det inte att göra så konstaterar han.

– För covid-rapportering ska alla regioner ha hel- eller halvautomatiserade lösningar. Det fungerar inte med manuell hantering längre.

Statistiken ut på sajten

Förutom att förbereda registret för inrapporteringar, vilket var klart i slutet av november, har man också förberett för att tillgängliggöra statistiken kring vaccinationstäckningen på Folkhälsomyndighetens sajt.

– Vi har tagit fram en dashboard där vi kommer att lägga ut rapporter kontinuerligt precis som vi gör med annan statistik, Där ska man kunna se hur det ser ut i olika regioner och olika åldersgrupper och liknande.

Nationella vaccinationsregistret är ju också till för att följa upp eventuella biverkningar – hur går det till?

– Det är lite mer komplicerat eftersom de rapporterna går till Läkemedelsverket. Där håller vi nu på att sätta upp ett system med dem så att de kan samköra vårt register tillsammans med de uppgifter de får in. De får data av oss men har ingen direktåtkomst, säger Nasser Nuru Mahmud.

