GDPR implementerades i maj 2018, och även om det är en relativt kort tid som gått så är trenden både vad gäller antalet anmälda incidenter och bötesbeloppen stigande.

Totalt har 272,5 miljoner euro utfärdats i böter sedan GDPR rullades ut. Förra året landade den sammanlagda boten på 158,5 miljoner euro – vilket är en 39-procentig ökning jämfört med de föregående 20 månaderna. Detta enligt en ny rapport från juristfirman DLA Pipers.

331 incidenter dagligen

Antalet anmälningar ökade med 19 procent under förra året och landade på totalt 121 165 överträdelser under fjolåret. Det innebär att det under senaste året anmäldes 331 incidenter varje dag.

I Sverige rapporterades nästan 5000 överträdelser under fjolåret och den totala siffran är 12 241. Den totala siffran för böter som har utfärdats i Sverige är 11,5 miljoner euro.

─ Myndigheter har den senast tiden testat sina gränser och utfärdat böter för en stor mängd olika överträdelser av Europas dataskyddslagar, säger Peter Näslund, managing partner på DLA Piper i Sverige.

– Men vi har även sett några framgångsrika överklaganden som resulterat i stora minskningar av de böter som var föreslagna.

Näslund fortsätter:

– Med tanke på de stora beloppen och risken för efterföljande ersättningskrav förväntar vi oss att trenden med fler överklaganden fortsätter.

I rapporten konstateras också att Italien toppar listan över sammanlagda böter efter att ha ålagt mer än 69,3 miljoner euro sedan starten.

