I slutet av förra veckan kom ett delbetänkande i den statliga it-driftsutredningen, där den stora knäckfrågan är om det ska vara möjligt att använda molntjänster i offentlig sektor. Även om utredningen har en bit kvar innan allt är klart, och även om det snarare blev ett nja på knäckfrågan än ett tydligt besked om vad som gäller är det övervägande positiva tongångar från branschens företrädare när man ska kommentera innehållet.

Man har framför allt tagit fasta på den sekretessbrytande bestämmelse som vägs mot offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och som säger att det är upp till varje myndighet att göra en avvägning om behovet av utkontraktering är större än hänsynen till sekretess.

– Vi är mycket positivt inställda till att utredningen föreslagit nya sekretessbrytande bestämmelser för underlätta myndigheters utkontraktering av sin it-drift. En ökad rättslig tydlighet i sekretessfrågan skulle verkligen bidra till att öppna upp marknaden. Något som är mycket efterfrågat, säger Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen, och fortsätter.

– Det är en jättekomplex fråga att navigera i med väldigt många faktorer som påverkar. Vi ser att många som är väldigt insatta i frågan gör helt olika analyser så det rättsliga läget är fortfarande oklart.

Osäkert rättsläge

Men samtidigt ser han det som ett viktigt steg mot att hitta en efterlängtad lösning

– I Radars analys av den offentliga marknaden för it-drifttjänster från ifjol framgick tydligt att den inte utvecklats lika mycket som den privata de senaste åren. Många har pekat på det osäkra rättsläget och frågetecken kring kompabiliteten mellan svensk och utländsk lagstiftning som anledning. Vi hoppas därför att utredningens förslag nu snabbt kan beredas för att ge trygghet på marknaden. En ökad tillit till privata leverantörer skulle underlätta den fortsatta digitaliseringen av offentlig sektor. Något som både leverantörer och skulle vinna stort på, säger Pär Nygårds.

Peter Kocsis, chef för Atea Managed Services.

För Atea, som har en stor andel av sina kunder i offentlig sektor, är det här också en viktig fråga. Som det ser ut nu vilar alltså ett stort ansvar på den myndighet som väljer att lägga ut sin drift. Det gäller inte minst frågan om vad man ska lägga ut, och var.

– Allting landar i hur man klassificerar. Man kanske önskar att fler hade gjort den klassificeringen redan innan, men det är det som kommer att vara avgörande, säger Peter Kocsis, chef för Atea Managed Services.

Hur kommer ni som leverantör att agera då, kan ni hjälpa till att ta det ansvaret?

– Man kan aldrig ta över ägandeskapet eller ansvaret för kundernas information, men däremot hjälpa till och rekommendera ett eller annat alternativ. Om jag ska önska för Ateas räkning så vill vi att myndigheter ska ha samma valmöjlighet som de privata bolagen har, där vi först hjälper dem med klassificeringen och sedan med att hantera informationen och var den ska hamna.

Klassificeringen avgörande

Peter Kocsis betonar också att allt inte är utrett än, men han låter ändå ganska övertygad om vad som kommer att vara nyckeln.

– Än så länge har myndigheterna inte fått någon riktning vad man får och inte får göra. Men klassificeringen kommer vara avgörande. Ju mer rigid man är i sin klassificering desto större risk att man inte kan välja mellan de olika alternativ som finns, det vill säga att göra det själv, använda sig av en svensk aktör eller kunna dra nytta av det globala alternativet.

Fredrik Börjesson, cybersäkerhetsexpert på Cygate, välkomnar också att utredningen lämnat sin delrapport eftersom han vet hur efterlängtat det är för offentlig sektor att öka takten i digitaliseringsarbetet.

– Det är en väl genomarbetad delrapport från utredningen. Det har varit otydligt var läget är just nu och det som behövs är en tydlighet, säger han som är en av dem som varit med i IT & Telekomföretagens arbetsgrupp som har kommit med inspel under utredningen.

Vad har varit era viktigaste inspel?

– Att det är viktigt att hitta vägen framåt. Utan molntjänster kan vi inte digitalisera Sverige på ett bra sätt. Det är viktigt att vi får många olika typer av projekt så att vi i näringslivet tillsammans med myndigheter kan koppla upp Sverige snabbare, bättre och säkrare.

Dra nytta av expertis

Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på Tietoevry, är också positiv över det nya delbetänkandet.

– När vi läser den så tycker vi att det är positivt. Om man inför de förändringar som föreslås så ger man oss en möjlighet att låta myndigheter dra nytta av branschens expertis, säger han.

Han säger att Tietoevry har sin metod man kallar 3 L, vilken handlar om tre frågeställningar som måste vara utredda innan man kan leverera. De tre L:en står för lagligt, lämpligt och leverantör.

– Även om det ger myndigheter möjligheten att utkontraktera så måste man titta på det. Bara för att något är lagligt så innebär det inte automatiskt att det är lämpligt, och det är väldigt avgörande vad man har för leverantör.

Bengt-Göran Kangas säger att han har full förståelse för att det inte är någon lätt utredning, särskilt eftersom det hunnit hända en hel del under resans gång.

– Det är inget litet uppdrag de har haft. Utredningen har uttryckligen fokuserat på OSL, men sedan dess har både GDPR och Schrems II kommit till som något man behöver ta hänsyn till, säger han men konstaterar också att det redan idag finns stor kompetens ute på myndigheterna vad gäller den avgörande klassificeringen av information.

– Myndigheter har outsourcat i många år, och är vana vid att göra den uppdelningen. Om man tittar på de volymer som finns av outsourcing så har det varit väldigt få kända incidenter.

