Under söndagen sköt Spacex upp en raket med en last på 143 satelliter, vilket är ett nytt rekord. Aldrig tidigare har så många satelliter placerats i omloppsbana runt jorden på en och samma gång, rapporterar The Next Web.

Så här såg uppskjutningen ut:

Satelliterna i fråga kommer från en mängd olika företag, däribland Planet Labs, Kepler och Swarm. Tio av satelliterna ingår i Starlink, Spacex storslagna projekt som syftar till att förse avlägsna delar av jorden med internetuppkoppling.

Numera är de flesta satelliter relativt små, detta tack vare den tekniska utvecklingen. Det stora antalet bidrar emellertid till att öka mängden skrot runt jorden, något som utgör ett allt större problem för utforskningen av rymden.

