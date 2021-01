Det råder ingen tvekan om att elbilar är framtiden och nu står det även klart att världens största fabrik för dieselmotorer är i full färd med att byta till elmotorer.

Fabriken återfinns i den franska staden Tremery och tillverkar bland annat motorer åt Peugeot och Citroën. Under 2021 kommer tillverkningen av elmotorer att fördubblas till 180 000 exemplar och planen är att komma upp i 900 000 exemplar till 2025. Det skulle i så fall innebära att det tillverkas fler elmotorer än förbränningsmotorer på fabriken, rapporterar The Next Web.

Det finns en viss oro att omställningen kommer leda till att antalet jobb på fabriken minskar, detta då dieselmotorerna är svårare att tillverka än elmotorer. Enligt facket kommer det emellertid inte bli tal om några uppsägningar, i stället väljer man att inte ersätta personal som går i pension.

Läs även: Nytt batteri gör det möjligt att ladda en elbil på några minuter