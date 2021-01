Den snabba förflyttningen till molnet och allt distansarbete har visserligen skapat dynamiska arbetsmiljöer som i många fall gynnat produktivitet och innovation, men det har också öppnat upp för säkerhetshot.

Angripare har utnyttjat pandemin för att hitta säkerhetsluckor i organisationernas nätverk som de utnyttjar för att till exempel pressa offren på pengar.

Mot bakgrund av detta lanserade it-jätten Google i veckan sin nya säkerhetsplattform Beyondcorp Enterprise. Den bygger på principen om zero trust, nolltillit, och tekniken har sitt ursprung i hur Google jobbat internt med att hålla sina nätverk säkra utan att förlita sig på VPN.

Bred tjänst med flera olika funktioner

Nu har de alltså paketerat det här till en bred tjänst för företagsmarknaden. Det är en end-to-end-lösning som innehåller skydd mot överbelastningsattacker och nätfiske, dataskydd, nya säkerhetsfunktioner i Chrome-browsern och med stort fokus på kontinuerliga autentiseringsfunktioner och verifiering av enheter, användare och applikationer.

Zero trust är en av de hetaste trenderna på säkerhetsmarknaden. Lite förenklat kan man säga att det innebär att man utgår från att världen är osäker och inte litar på någon.

Under presskonferensen då Google presenterade den nya plattformen förklarade Rick Caccia, marknadschef för Google Cloud Security, varför företaget satsar på det här konceptet:

– Det råder en paradox: Ju mindre ett nätverk litar på interaktioner, desto mer kan användarna lita på det. Om kunderna har nolltillit i nätverken så innebär det att de inte behöver hoppas på att det finns någon magisk säkerhetsenhet i nätverk som på något sätt fångar in illasinnade användare.

Caccia gav följande exempel:

– Varje klick är auktoriserat kontinuerligt. Om man jobbar med känsliga applikationer så kan man ha en policy att det går att komma åt dem från företagsnätverket. Då kan jag sitta på kontoret och arbeta med den här känsliga appen, men om jag går ut i lobbyn och hamnar på ett gästnätverk har jag inte längre tillgång till den. Man kan göra andra saker, men man har inte tillgång till den appen.

Behovet av nya säkerhetslösningar är stort som en följd av den rusch till molntjänster och allt det distansarbete som pandemin medfört, säger Rick Caccia.

– De tio års interna säkerhetsarbete som vi byggt in i det här systemet tillhandahåller den tillit som molnanvändarna behöver. Dessutom har vi ett ekosystem av partners som är med i det här.

Lagt till funktioner för företag

Beyondcorp Enterprise är en vidareutveckling av den tidigare Beyondcorp Remote Access-plattformen men där de lagt till flera funktioner för företagen. Google självt beskriver det övergripande syftet med tekniken som att den ska göra så att distribuerade personalstyrkor ska kunna få säker tillgång till applikationer och data som är kritisk för verksamheten.

Deras mål är att bli zero trust-plattformen nummer ett som andra säkerhetsleverantörer kan plugga in sina lösningar i. Därför betonade företaget under presskonferensen flera gånger ekosystemet av teknikpartner i den så kallade Beyondcorp-alliansen, där bland annat Check Point, Citrix och VMware ingår.

För den som är intresserad av mer detaljer om Beyondcorp beskriver säkerhetschefen Sunil Potti lösningen i en bloggpost på företagets webbplats.

