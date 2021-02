Någon coronakris märks inte direkt i konsultmäklaren Keymans prisbarometer över 2020 som de nu lägger fram. Efter en klar dipp i våras så återhämtade sig marknaden rejält under andra halvåret – och är i princip tillbaka på nivåerna före coronautbrottet.

Inom flera kompetenser har priserna ökat: It-säkerhet, verksamhetsutveckling och kanske lite mer förvånande på projektledning, säger Keymans grundare Mats Mårtensson.

– Både förfrågningarna och priserna ökade rejält under andra halvåret. Jag trodde det skulle bli tvärtom, och under de första veckorna i var man ganska orolig. Det var helt iskallt. Det var samma känsla som under it-kraschen. Skillnaden var att det kom igång väldigt mycket snabbare den här gången.

– Alla har väl lärt sig nu att det inte går att klara sig utan it. Om man ser på hela året har vi fått in fler förfrågningar än året före.

Trendbrytande förändring

En trendbrytande förändring som inträffat under coronapandemin är att suget efter projektledare – och därmed priserna – har gått upp för första gången på många år.

– Projektledarna har befunnit sig i en nedåtgående spiral som en följd av den agila trenden SAFE (scaled agile framework) och scrum, som inneburit att det inte funnits behov av lika många projektledare.

– Det är den tydligaste förändringen just nu, att det kommer in fler förfrågningar om projektledare igen. Det är roligt, eftersom det visar att det startas många nya projekt.

Mats Mårtensson fortsätter:

– De projektledarroller som är väldigt tydligt kopplade till verksamhetsutveckling är de som kommer igång tidigt i cykeln. Det är också de projekten som mynnar ut i att organisationer bygger nya system.

Projektledarna har i den här mätningen kunnat öka timpriserna till 1029 kronor från 989 kronor hösten 2019. Även it-säkerhetskonsulter (från 1111 kronor till 1174 kronor) och verksamhetsutvecklare (från 1065 kronor till 1134 kronor) är det stort sug efter.

Ytterligare en förändring i årets prisbarometer är att gapet mellan de högsta och lägsta priserna ökar – något som visar att även om snittpriserna går upp och de konsulter som är rätt positionerade kan ta ut mer för sina tjänster, så finns det andra som coronapandemin kan ha slagit betydligt tuffare mot.

En del har drabbats hårt

– En del verkar ha drabbats hårt och är desperata att få ut sina konsulter från bänken. Generellt kan man säga att det gäller de som varit inriktade på att förvalta system.

Snittpriset för en förvaltningsledare har under året gått ner från 977 kronor till 951 kronor.

Det totala genomsnittspriset för it-konsulttjänster var 994 kronor hösten 2019. Under våren gick det ner till 940 kronor. Hösten 2020 gick priserna upp igen till 979 kronor.

I vilka branscher är det då högst tryck ju nu, vad gäller konsulttjänster?

– Offentlig sektor har varit ett riktigt draglok under det här året. Det är alltifrån regionerna som ska hantera pandemin och behöver systemstöd för det till Tillväxtverket som ska betala ut alla stödpengar som har haft ett enormt behov av konsulter.

