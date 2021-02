Det fortsätter röra på sig i Oracles partnerled. Danska IT Relation Group växer genom ett svenskt förvärv, i form av Emineo, som i sin tur slås ihop med danska Miracle42.

Stockholmsbaserade konsultbolaget Emineo, som grundades 2005, har 22 anställda, av vilka 17 är databasexperter med fokus på Oracle och MySQL. Företaget levererar databasdrift och licenshantering på serviceavtal samt konsulttjänster och har under de senaste åren utsetts av Oracle till Partner of the Year åtta gånger. Bolaget kommer fortsätta agera under eget namn även efter sammanslagningen.

Ett bolag med 120 anställda

Miracle42 är också ett konsultbolag med fokus på managed database-tjänster, testledning, applikationsdrift och webbhotell samt applikationsstöd. Fusionen skapar ett bolag med 120 anställda, där hälften utgörs av databasexperter inom affärsområdet Professional Services.

– Vi ser fram emot att vidareutveckla Emineo i nära samarbete med våra nya kollegor i Miracle42 och hela IT Relation Group, som delar vår syn på de goda tillväxtmöjligheter som finns på vår gemensamma marknad i både Danmark och Sverige. Vi får tillgång till en stark organisation och finansiella muskler, vilket gör det möjligt att behålla vår djupa kompetens och samtidigt utöka verksamheten, säger Ove G Jonsson, vd och en av grundarna av Emineo.

Tillsammans blir man alltså en del av IT Relation Group, som nu har 750 anställda på tolv platser i Danmark och Sverige genom företagen IT Relation, Mentor IT, Sotea, Improsec, Miracle42 och Emineo.

Fortsätter i sina roller

Emineos ledning, där Ove G Jonsson sitter tillsammans med Rickard Waldenfeldt, säkerhetschef och medgrundare, Joakim Wenberg, säljchef och medgrundare samt operativa chefen Michael Grundström kommer att fortsätta i sina respektive roller och samtidigt investera i IT Relation Group.

– Emineo är ett starkt tillskott till IT Relation-familjen och en perfekt matchning med våra begåvade kollegor på Miracle42. Vi ser fram emot att utöka familjen och skapa en av de absolut ledande aktörerna i Norden på en spännande nischmarknad, samtidigt som vi tar det första steget utanför vårt danska hemmaplan. Med förvärvet av Emineo går vi in ​​på den svenska marknaden inom Professional Services och vi har en aptit att expandera ytterligare öster om sundet, säger IT Relation Groups vd Henrik Kastbjerg.

Läs också: Oracle blir nästa it-jätte att flytta högkvarteret från Kalifornien