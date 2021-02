Den tidigare Microsoft-chefen Steven Sinofsky meddelar nu att han tänker släppa sina memoarer genom sitt nya projekt Hardcore Software: Inside the Rise and Fall of the PC Revolution. Något som först uppmärksammades av Zdnet.

"Boken" ska redan vara skriven och redigerad och kommer enbart att släppas online via plattformen Substack. Än så länge finns den första delen "001. Becoming a Microsoftie" ute. Planen är därefter att släppa en eller två delar varje vecka.

Enligt Steven Sinofsky har han valt att publicera sina memoarer online för att slippa tänka på begränsningar som sidantal och dessutom ha möjligheten att dela med sig av bilder, video och interagera med läsarna.

Teknisk assistent åt Bill Gates

Steven Sinofsky började på Microsoft som teknisk assistent till Bill Gates och blev chef för utveckling av Windows mitt under den pågående pc-revolutionen. Han har tidigare gjort sig känd för att posta långa blogginlägg, både under och efter sin tid på Microsoft. Efter att han lämnade företaget 2012, efter lanseringen av Windows 8, har han aldrig tidigare pratat om sin tid på Microsoft i någon större utsträckning.

Projektet använder sig av samma prenumerationsmodell som Substacks nyhetsbrev, vilket är en grundkostnad på 10 dollar per månad eller 100 dollar per år. Pengarna kommer gå till de skribenter och redaktörer som arbetat med projektet. Tidigare och nuvarande Microsoft-anställda får sitt pris rabatterat. Den som tycker att priset är för högt kan också få 75 procents rabatt utan några krav.

