Youtubes annonsintäkter nådde nästan sju miljarder dollar under fjärde kvartalet 2020, rapporterar Business Insider. Detta är en ökning på 46 procent från de 4,7 miljarder dollar som Youtubes annonser drog in under samma period 2019.

Enligt Alphabets vd Sundar Pichai ska över en halv miljon Youtube-kanaler gjort livesändningar under 2020. Bland annat i form av artister som framfört sin musik och religiös verksamhet som hållt sina tjänster online.

Youtubes Tiktok-utmanare Shorts ska också vuxit under det gångna året och är nu uppe i 3,5 miljarder dagliga visningar. Youtube Shorts kommer också att dyka upp i fler länder senare under 2021.

Allt som allt stod Youtubes-annonsintäkter för hela 15 procent av Googles totala annonsintäkter på 45 miljarder dollar under perioden.

