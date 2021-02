Av allting som ställts på ända under coronapandemin är det här kanske den största förändringen av alla, åtminstone sett ur ett arbetsperspektiv: Det totala genombrottet för collaboration eller samarbetsverktyg som videokonferenslösningar, chattprogram och andra appar som får samarbetet på distans att löpa smidigare.

Före pandemin talades om en kapplöpning mellan Microsoft Teams och Slack, men under året har Microsoft dragit ifrån med stora och återkommande uppdateringar – och när de i samband med kvartalsrapporten i slutet av oktober gick ut med nya användarsiffror hade antalet dagliga aktiva användare av Teams ökat till 115 miljoner från 75 miljoner sent i april.

Det är mot den här bakgrunden man ska se de tre megaaffärer som gjorts bara under de senaste månaderna inom collaboration. Salesforce, Citrix och Adobe har alla lättat rejält på plånboken för att köpa in sig i matchen.

Ingen slump att de sker nu

Att de här affärerna sker nu är ingen slump, säger digitaliseringsexperten Oscar Berg som i flera år följt collaborationmarknaden, och som numera är digital strateg på Telia.

– Den snabba omställningen till distansarbete har gjort att samarbetsverktygen har blivit verksamhetskritiska. Samarbetsverktygen fungerar som centrala hubbar som alla typer av kommunikation och samarbete sker genom.

– Teams har fått ett enormt genomslag och på väldigt kort tid anammats av väldigt många organisationer. Företag som Salesforce, Citrix och Adobe som försöker bygga sina egna ekosystem kan då helt enkelt inte passivt stå bredvid och titta på när detta händer.

För att titta närmare på de affärer som skett och drivkrafterna bakom dessa, så Citrix nu i början av året upp 2,25 miljarder dollar i kontanter för Wrike, ett molnbaserat collaboration-verktyg.

Oscar Berg.

Tillsammans ska deras produkter ”strömlinjeforma samarbete och arbetsutförande, och förse anställda med nya verktyg för att arbeta effektivt och säkert var de än befinner sig”, enligt programförklaringen.

Arbetet sker överallt

– Arbetet i dag sker överallt: hemma, på kontoret och på vägen dit. De företag som kommer lyckas är de som stödjer flexibla och hybrida arbetsmodeller, kommenterade Citrix vd David Henshall affären.

– Vi ska leverera de lösningar som behövs för att driva en molnbaserad digital arbetsplatsupplevelse och som gör det möjligt för grupper att säkert komma åt de resurser och verktyg de behöver för att samarbeta och få arbetet gjort på ett så effektivt sätt som möjligt över alla kanaler, enheter eller platser.

Dessförinnan presenterade Adobe förvärvet av Workfront, en collaboration- och projekthanteringsmjukvara som riktar sig särskilt marknadsavdelningar och marknadsförare och som har över en miljon användare.

När de genomförde förvärvet så var ett av de bakomliggande skälen som Adobe tog upp just de allt mer utspridda arbetsgrupperna som skapats som en följd av distansarbetet.

Framtidens arbetsplats stöps om

”Personliga marknadsföringskampanjer ska levereras i blixtens hastighet, och åstadkommas i allt mer spridda grupper, då distansarbete blir vanligare och framtidens arbetsplats stöps om”.

– Tillsammans så ska Adobe och Workfront ge ledande varumärken tillgång till ett enda system för supportplanering, samarbete och administration för att låsa upp organisatorisk produktivitet, säger Anil Chakravarthy, chef över digitala upplevelser på Adobe.

Och så den största och mest spektakulära affären, då Salesforce i höstas gick ut med att de köper upp samarbetsplattformen Slack. Där betalar Salesforce svindlande 27 miljarder dollar, motsvarande 230 miljarder kronor.

Är det då bra eller dåligt för användarna att de här verktygen köps upp och blir en del i större bolags portfölj?

– Det kan vara både bra och dåligt, säger Oscar Berg. För de som redan har Salesforce kommer Slack säkert bli integrerat i Salesforces verktyg och erbjuda en mer sömlös upplevelse. Slack kan även bli mer kraftfullt, till exempel genom att dra nytta av Salesforce Einstein för artificiell intelligens på liknande sätt som Microsoft Teams drar nytta Microsofts förmågor inom AI.

Allt färre fristående verktyg

Samtidigt, fortsätter Oscar Berg, finns det allt färre fristående samarbetsverktyg som inte också kräver att man köper dyra licenser från Salesforce, Adobe eller Microsoft.

– Istället för val av ett samarbetsverktyg blir det ett val av vilket ekosystem man ska befinna sig i. Det blir svårare att följa en ”best of breed”-strategi och kunna byta ut enskilda verktyg mot de som är bäst lämpade utifrån den egna verksamhetens och användarnas behov.

Uppköpsvågen kan också, lite paradoxalt, mynna ut i att konkurrens och pressen på att hela tiden utveckla verktygen upprätthålls.

– Ett verktyg som Slack skulle i längden få svårt att konkurrera med jättar som Microsoft som har så mycket mer i sin portfölj och dessutom helt andra resurser. För de flesta organisationer som redan hade Microsoft Office blev det naturligt att välja Teams istället för Slack när de gick över till distansarbete. För Slack, Wrike och Workfront kan det därför vara en bättre överlevnadsstrategi att ingå i en större portfölj och bli navet i denna.

Stor lansering av Viva-plattformen

Kapplöpningen på den här marknaden har också bara börjat. Så sent som förra veckan gjorde Microsoft en ny stor lansering av Viva-plattformen som ska rullas ut under 2021, och är en del av Teams, och som är inriktad på att förenkla samspelet mellan arbetsgivare och personal under distansarbete.

Oscar Berg tror också att de stora uppköpen av enskilda verktyg kommer att fortsätta:

– Absolut. Det som driver är ett faktiskt behov av att kunna samarbete bättre digitalt. Det första steget blev att ersätta fysiska möten med videomöten, men allt fler inser att det inte räcker.

– Behovet är särskilt tydligt för kreativa aktiviteter och processer. Jag tror vi kommer se flera förvärv av kreativa samarbetsverktyg, exempelvis digitala whiteboards som Mural och Miro. De har fått snabb spridning i takt med att allt fler inser behovet av kreativt digitalt samarbete.

Och där har även Microsoft ett kännbart hål idag i sin portfölj, avslutar Oscar Berg.

