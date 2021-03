Covid-19 medförde, med början för precis ett år sedan, stora omställningar av företagens it-användning, och med det följde förändringar i hotbilden mot företagens it-system. Det blir inte bättre av att allt detta skedde på kort tid. Man tog genvägar när det gällde säkerhet och annat, särskilt när det gällde inrättandet av arbetsplatser på distans.

Pandemin snabbade också på övergången till molnet. Det har gått mycket snabbare än vad någon hade väntat i januari 2020. Och med distansarbetsplatserna har vi fått en helomläggning av dataströmmarna – från ett genomsnitt på 90 procent internt till 90 procent externt. Vi har också fått massor med nya IoT-enheter. Och till råga på det kommer IoT-enheterna ofta från konsumentmarknaden, men de har smusslats in i känsliga system genom att haka på vpn-förbindelser.

Med tanke på hur hotbilden mot företagens it-system har förändrats kan man vänta sig att it-säkerhetsansvariga tillämpar nya cybersäkerhetsstrategier och använder nya cybersäkerhetsverktyg. Om det som ska skyddas har blivit så förändrat, behövs det då inte förändrade skyddsmekanismer?

Men hittills har inga dramatiska förändringar kunnat skönjas i de flesta företags cybersäkerhet. Det beror på att skurkarna – än så länge – inte har förändrat sina attackmetoder särskilt mycket. De har skruvat upp volymen och intensiteten, men inte förändrat metoderna. Men det är en ganska allmän uppfattning att detta är ett övergående tillstånd och att skurkarna kommer att byta metoder rätt snart.

Hur kommer de nya attackmetoderna att se ut? Vi har vänt oss till ett antal cybersäkerhetsexperter för att få svar.

Nya attacker mot distansenheter

Jim Boehm på konsultföretaget McKinsey & Co räknar med att nya attacker riktas mot datorer och mobiltelefoner som används på distans, och som nu hanterar mycket fler känsliga data än de gjorde före pandemin. Han upptäckte till exempel på en arbetsplats där hans team arbetade nyligen att vpn-protokollet var utformat främst för att hålla förbindelsen avbrottsfri, inte främst för att göra förbindelsen säker. Företaget hade ställt in sitt vpn så att om förbindelsen bröts så skulle den ändå bibehålla ”grundläggande funktioner”, som återanslutning till Webex:

– Det skulle fortsätta att skicka interna mejl om mejlklienten hade varit ansluten till vpn före avbrottet, berättar han:

– Webexsessioner skulle återupptas automatiskt och överföra data. Det skapade en svag punkt som gav cyberkriminella möjlighet att få fotfäste på en enhet innan vpn initierades.

På den tiden då vpn stod för tio procent eller mindre av alla dataöverföring kunde företaget kanske se detta som en tolerabel risk. Men nu när vpn står för mer än 90 procent av all dataöverföring är det dags att tänka om.

Jim Boehm tillägger att om några år behövs kanske inte vpn, men vi är inte där än:

– I en värld där nolltillit gäller överallt kan vi skrota vpn. Men i dag är det ingen som har nolltillit på riktigt, med undantag för Google.

Utnyttjande av dålig molnkonfigurering

Attacker mot molnet är en annan fara. Chet Wisniewski, chefsforskare på Sophos, anser att molnkonfigureringar och den mänskliga naturen är på kollisionskurs, och att bovarna räknar med det.

Som exempel nämner Chet Wisniewski ett företag som hade molnkonton hos flera av de största molntjänstföretagen:

– De olika företagen utgår från helt olika förutsättningar, säger han. Det kan gälla sådant som krav på hur lösenord ska se ut och standardinställningar. Det har att göra med att standardinställningarna förändras när det kommer nya objekt, men att de förändringarna inte tillämpas retroaktivt.

– I Google Cloud är det många inställningar som måste göras manuellt, säger han.

Men så fungerar inte de förvalda inställningarna i Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS), säger Chet Wisniewski:

– Ju mer du behärskar en given miljö, desto mer effektiv lär du bli, men ju mer du har bemästrat en av dem, desto mer sannolikt är det att du gör misstag i de andra.

Ibland kan det också finnas inkonsekvenser i samma plattform. Nya instanser kan ha nya standardinställningar medan äldre har kvar de gamla inställningarna, säger Chet Wisniewski. Det gör det besvärligt att hålla ordning på säkerhetskonfigurationerna om företaget anlitar flera molntjänster. Därtill kommer att det kan finnas ett otal skuggmolnkonton som ingen av de höga it-cheferna känner till. Plus en kombination av nya och gamla instanser.

Det Chet Wisniewski vill komma fram till är att denna röra underlättar för skurkarna. De vill komma in på ett konto på ett eller annat sätt. En hypotetisk angripare skulle kanske säga: Amazon gör så här enligt standardinställningarna, och här har vi en missförstådd policy som vi kan missbruka.

Utnyttja komplexiteten i distansarbetsplatser

Alldeles för många arbetsplatser i hem eller på distans är onödigt krångliga. Det ger angripare öppningar för attacker. Detta gäller i synnerhet för de snabbt hopsnickrade distansarbetsplatser som pandemin har tvingat fram.

– Skillnaderna i hur hemarbetsplatsernas nätverk är konfigurerade är häpnadsväckande. Du kommer att hitta installationer som är helt bisarra, säger John Henning, första it-säkerhetsansvarig på Sas Institute:

– Försök att stötta användarnas hemmanätverk öppnar en Pandoras ask som sedan inte går att stänga. Du kommer att förslösa resurser utan resultat. Bästa sättet att använda pengarna? Utbilda användarna och ge dem riktlinjer och bra praktiska exempel.

Det kan verka paradoxalt, men John Henning har funnit att ”de mest tekniskt kunniga är de som ställer till flest problem. Tekniskt kunniga medarbetare älskar att fiddla med sina nätverk. De kan öppna port 22 för att kunna köra SSH i sina personliga servrar. Eller så öppnar de port 3389 för att kunna köra RDP i sina jobbdatorer från ett hotellrum. De minst kunniga medarbetarna kommer inte att mixtra med inställningarna. Även om standardinställningarna inte alltid är idealiska så är de i de flesta fall åtminstone acceptabla.”

Så angriparna kan välja att ge sig på företagets tekniskt kunniga anställda i hopp om att hitta oskyddade öppningar.

En annan risk, enligt John Henning, är att angriparna besöker sajter för så kallad open source intelligence (osint). Där söker de efter sårbara enheter som tillhör anställda, till exempel genom sajten Shodan.

– Bli inte förväntad om du söker på en komprometterad enhet på Shodan och hittar information om företaget eller inloggningsinformation, säger John Henning.

Ta tunneln till företagssystemen genom vpn

Med tanke på hur mycket data som strömmar genom vpn i detta års början räknar Corey Nachreiner, teknisk direktör på Watchguard Technologies, med att angriparna kommer att försöka utnyttja vpn-system som en direkt ingång till känsliga företagssystem. Han säger att detta är relativt enkelt för en angripare:

– De flesta trojaner och botklienter ger angriparen möjlighet att mata in instruktioner från ett textgränssnitt, antingen manuellt eller med skript. Det kan ofta räcka för att upptäcka vpn-program. Till exempel ger instruktionen ipconfig en lista över nätverksgränssnitt, inklusive de virtuella gränssnitt som använd för vpn. Så, till exempel, kan ditt skadeprogram ha ett automatiskt skript som parsar utdata från ipconfig och letar efter adapternamn som TAP-Windows Adapter v9 eller TAP-NORDvpn Windows Adapter v9, säger Corey Nachreiner:

– Det finns många andra namn som man kan använda, och olika vpn-klienter har olika namn för dem, men en smart angriper skulle helt enkelt göra upp en lista över de mest populära vpn-klienterna som de riktar in sig på. Hur som helst kan du använda skript och automatisering för att få skadeprogram att köra ipconfig på alla nya offer och sedan returnera en flagga om det hittar namnet på ett vpn-gränssnitt i resultaten.

Sedan kan angriparna använda maskar och angrepp i sidled, vilket har funnits i skadeprogram rätt länge, för att angripa nätverk som är tillgängliga genom vpn.

Utnyttja skadeprogram med AI och maskininlärning

En omdiskuterad möjlighet som kan bli verklighet under 2021 är att angriparna vänder artificiell intelligens och maskininlärning mot företagen genom att helt enkelt använda skadlig AI för att infektera företagets goda AI.

Det säger Ben Goodman, vice vd på företaget Forgerock:

– Under 2021 kommer vi att se allt fler dataförgiftningsattacker, helt enkelt därför att många fler organisationer börjar använda AI-plattformar i sina system. Kriminella hackare upptäckte för flera år sedan att de kunde angripa program för AI och maskininlärning genom att mata in irrelevanta data så att programmen producerade skadliga eller oriktiga resultat. Detta kommer att bli ett större problem under 2021 och följande år, säger Ben Goodman:

– Kriminella kan mata in data i AI-programmen som leder till rakt motsatt resultat mot det avsedda, vilket förgiftar AI-algoritmen, tillägger Ben Goodman:

– Om man till exempel använder AI för att upptäcka bedrägerier kan bedragarna stoppa in data som gör att programmet inte kan särskilja bedrägliga aktiviteter.

Med tanke på att många säkerhetsplattformar använder data från AI och maskininlärning för att upptäcka anomalier i data och på sätt sätt stoppa cyberattacker kan, enligt Ben Goodman, angriparna neutralisera detektionsmetoderna:

– Under 2021 kan det bli nödvändigt att använda separata AI-system för att göra integritets- och säkerhetskoll på de data som samlats in av det ursprungliga AI-programmet.

Knäcka kryptering med kvantdatorer

En fara som är osannolik, men inte omöjligt, är att bovarna kommer att använda överlägsen datorkapacitet – särskilt om det stöttas av välfinansierade statliga aktörer som Ryssland, Nordkorea, Kina eller Iran. Steve Zalewski, vice it-säkerhetschef för jeanstillverkaren Levi Strauss, är bekymrad över kvantdatorer och hur de kan undergräva skydd i form av kryptering – även om det inte sker fullt ut.

– Det skulle ändra spelplanen, säger han.

I den dagliga tillvaron för it-säkerhetschefer säger Steve Zalewski att kvantdatorer ”för närvarande är en lösning som letar efter ett problem”. Han jämför med de första generationerna av Crays superdatorer:

– Vad Cray verkligen var bra på var simuleringar och vädermönster. Crays datorer var inte bra för vanlig vardaglig databehandling.

Men för de skumma gossarna som önskar sig ett sätt att neutralisera kryptering kan kvantdatorer så småningom visa sig användbara.

