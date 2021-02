Pinterest som bygger på att man samlar och delar bilder från internet uppges vara värt 51 miljarder dollar. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till uppgifter i Financial Times.

Några aktiva förhandlingar ska dock inte pågå.

Pinterest har vuxit kraftigt under den senaste tiden då virtuella interaktioner lett till ökat engagemang i sociala medier-plattformar, och bolaget ökade under fjärde kvartalet antalet aktiva användare per månad med 37 procent.

Under 2020 uppnådde Pinterest ett rekord om 100 miljoner aktiva användare per månad.

Inget av bolagen vill kommentera uppgifterna.

