Med en omsättning på 2,2 miljarder kronor och runt 600 anställda är Cygate en av de större systemintegratörerna på den svenska marknaden. Under de senaste åren har man dock alltmer framstått som en del av Telia än att skylta med det egna varumärket.

Cygates vd Fredrik Sidmar har varit på det Teliaägda bolaget i tre och ett halvt år, och han säger att han förstår varför frågan om bolaget ens finns kvar uppkommer.

– Vi har synts för lite de senaste åren. Vi hade några tuffa år med negativ utveckling, men vi lever i allra högsta grad och 2020 gör vi ett av våra bästa år någonsin. Vi är stolta över Cygatevarumärket, och vi är stolta över att vara en del av Telia, säger han och konstaterar att båda delarna behövs idag, mer än tidigare

Mycket tydligare koppling

– Vi har hittat vår väg i det här och ser mer och mer hur vi kan utnyttja styrkan i kombinationen integratör och operatör. Den kopplingen är mycket tydligare idag. Särskilt molnet är ett område där vi är riktigt starka tillsammans, men det gäller även inom till exempel säkerhet, 5g och proptech.

Så man kan alltså konstatera att svaret på frågan om Cygates existens alltså är ett ja, men att Telia samtidigt blir en allt viktigare del av affären.

– Redan nu ser vi att vi gör mer och mer affärer tillsammans och det accelererar, säger Fredrik Sidmar och tar några exempel där man kan dra stor nytta av varandra.

Fredrik Sidmar.

– Jag tänker att det inte minst gäller 5g-marknaden på den privata nätsidan. Den marknaden ska vara svår att förlora. Vi är den största spelaren på privata nät så där är kombinationen urstark.

Är det kanske det som gör att det känns som ni försvinner, när det faktiskt är Telia som tar åt sig äran för de affärer ni gör tillsammans?

– Vi har ett litet jobb att göra, att synas och profilera oss mer. Där finns det nog en förbättringspotential.

Rekryterat 70 personer

Men precis som Fredrik Sidmar konstaterade är molnet ett område där operatör och integratör kan dra stor nytta av varandra, och det är också där Cygate just nu lägger mest krut. Under 2020 rekryterade Cygate över 70 personer, av vilka många gått till satsningen som går under namnet Cygate Hybrid Cloud.

– Det är det stora satsningsområdet vi har. Vi har jobbat på molnsidan i många år, och nu är det tydligt att hela vår affär rör sig i den riktningen, inte bara med avseende på kapacitetstjänster utan likväl mot cloud networking och cloud security. I någon mån är därför alla rekryter kopplade till den satsningen, säger han och konstaterar att molnet knappast blivit mindre viktigt under pandemin.

– Det är ett stort och växande område som varit viktigt 2020, och som kommer växa ännu mer under 2021. Därför vill vi stärka oss ytterligare.

Det finns ytterligare en viktig aspekt av kombinationen integratör och operatör som Fredrik Sidmar lyfter.

Inte många som kan erbjuda det

– Vi blir viktigare i molnleverantörernas ögon som Telia/Cygate, när de ser att vi har ett mer heltäckande erbjudande. Lokala nät, säkerhetslösningar, wan-tjänster, privata 4g- och 5g-nät och IoT. Hela den paletten får vi ihop när vi går som ett Telia/Cygate och det är inte så många som kan erbjuda det. Det tror jag också att molnleverantörerna ser, och det ger oss mer uppmärksamhet, säger han och konstaterar att man lagt en hel del kraft på sina partner också.

– Vi har vitaliserat flera av våra partnerskap. Bland annat har vi för första gången fått pris som årets Ciscopartner och av HPE vann vi partnerpriset för vår satsning på deras lokala moln, HPE Greenlake.

Byggandet av det nya Cygate har också inneburit en hel del nya namn i ledningsgruppen. Pernilla Benerfalk, chef för Cygate Operations, började i januari från Fujitsu och Pamela Leijon, som är regionchef för Syd, har anslutit från Accenture.

– Vi har genomgått en stor förändring efter ett par år med vikande lönsamhet och gjort om organisationen, där vi har bytt ut hela ledningsgruppen, som dessutom idag är helt jämställd, säger Fredrik Sidmar som nu kan räkna in sju kvinnor och sju män i ledningsgruppen.

– Med ett rekordår i bagaget verkar det ha gett önskad effekt, nu pekar alla pilarna i rätt riktning.

