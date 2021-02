Enligt ett experiment som utförts av de amerikanska forskarna Candace C. Croney och Sarah T. Boysen är det fullt möjligt att lära grisar att spela datorspel.

I experimentet fick de två yorkshiregrisarna Hamlet och Omelette, samt de två mikrogrisarna Ebony och Ivory lära sig att hantera en joystick med hjälp av sina trynen. Om de lyckades att manövrera figurerna på skärmen på rätt sätt fick de sedan en belöning i form av mat.

De fyra grisarna visade en anmärkningsvärd förmåga att lära sig och styra spelet, men de lyckades inte riktigt lika bra som primater. En teori är att det skulle gå ännu bättre om de fick spela på en pekskärm, men det återstår att testa.

På sikt kan det även bli aktuellt att undersöka om det är möjligt att använda datorer och symboler för att kommunicera med grisar.

Vill du veta mer om experimentet hänvisar vi till Acquisition of a Joystick-Operated Video Task by Pigs (Sus scrofa) som publicerats i Frontiers in Psychology.

