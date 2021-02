New York har lämnat in en stämningsansökan mot Amazon där de anklagar e-handelsjätten för att ha brutit mot statens säkerhetsregler för coronaviruset, rapporterar New York Times.

Enligt stämningsansökan ska Amazon ha blivit uppmärksammade om åtminstone 250 anställda med covid-19, varav 90 jobbat veckan innan. Trots det säger stämningsansökan att Amazon inte följde lagen och stängde ner och luftade ut lokalerna där de arbetade. Enligt stämningsansökan ska Amazon inte heller intervjuat anställda för att se vem de varit i kontakt med utan istället förlitat sig på övervakningskameror. En Amazon-arbetare sägs också fått sparken efter att ha klagat på bristerna i säkerheten.

"Amazons extrema vinster och exponentiella tillväxt kom på bekostnad av livet, hälsan och säkerheten för dess arbetare på frontlinjen," skriver justitiekanslern Letitia James i ett klagomål till högsta domstolen i New York.

Amazon själva har försökt stoppa stämningsansökan och säger att de inte håller med om anklagelserna och att ansökan inte ger en korrekt bild av säkerhetsarbetet. Företaget säger att man investerat stort i sina arbetares hälsa och säkerhet. Enligt Amazon fick den anställde sparken för att ha brutit mot företagets regler och deltagit i en samling när den egentligen skulle varit i betald coronakarantän. Något som justitiekanslern Letitia James säger inte stämmer överens med de uppgifter hon fått från Amazons personalavdelning.

