Enligt obekräftade uppgifter är IBM intresserade av att sälja IBM Watson Health, en avdelning som bland annat har utvecklat AI-lösningar för sjukhus, läkemedelsföretag och försäkringsbolag.

IBM Watson Health har en omsättning på drygt en miljard dollar per år, men trots det går man inte plus på verksamheten. Därför vill IBM se om det går att sälja vidare avdelningen till något privatkapitalföretag eller blankcheckföretag, rapporterar The Wall Street Journal.

IBM:s plan är att använda pengarna från en eventuell försäljning till att förbättra företagets molntjänster, ett område där man har hamnat på efterkälken jämfört med konkurrenter som Microsoft, Google och Amazon.

