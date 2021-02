Nvidia har nu släppt sin senaste kvartalsrapport som visar att företaget drog in hela fem miljarder dollar under sitt sista kvartal för 2020. En ökning med 61 procent jämfört med samma period året innan, rapporterar The Verge.

Detta trots att företaget plågats av omfattande leveransproblem som lett till att det råder kraftig brist på deras hårdvara.

Nvidia tror också att de kommer kunna upprepa bedriften även under första kvartalet 2021. Förväntningen är att det nuvarande kvartalets inkomster ska kunna komma från spelmarknaden där hög efterfrågan råder som Nvidia och andra hårdvaruleverantörer inte lyckats tillgodose.

Företaget räknar samtidigt med att den låga tillgången på hårdvara kommer att fortsätta under perioden.

