Planen för ett digitalt vaccinationspass ska gälla inom EU men tanken är att man genom att samarbeta med internationella organisationer ska se till att systemet också kan fungera i andra delar av världen, rapporterar Reuters.

Kommissionen vill få ett eget system på plats för EU för att förhindra enskilda avtal mellan EU-länder som splittrar den inre marknaden men också för att undvika att landa i ett system som beslutats av något land utanför EU eller av någon av techjättarna.

Vaccinationspasset är tänkt att innehålla information kring om en person är vaccinerad mot covid-19, resultaten av test för de som ännu inte har vaccinerats och information om återhämtning för de personer som fått covid-19.

I en tweet i måndags skrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att syftet är att gradvis göra det möjligt att röra sig säkert i EU eller utanför, både som turister och för arbete.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy