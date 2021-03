Square betalar motsvarande 2,5 miljarder kronor för majoritetsandelen och de artister som är befintliga aktieägare i Tidal blir kvar som minoritetsägare. Bland dem storägaren Jay-Z som nu dessutom tar plats i Squares styrelse.

– Allt handlar om en enkel idé: att hitta nya sätt för artister att leva på sitt arbete. Nya idéer hittas vid skärsnitt och vi tror det finns ett attraktivt sådant mellan musiken och ekonomin. Jag visste att Tidal var något speciellt så fort jag såg upplevde det och det kommer fortsätta att vara det bästa hemmet för musik, musiker och kultur, säger Jack Dorsey, som alltså är vd och grundare för både Square och Twitter, i ett pressmeddelande.

Tidal ingick från början i svenska Aspiros portfölj, då under namnet Wimp, men Aspiro köptes upp av rapparen Jay-Z:s bolag 2015 för närmare en halv miljard kronor. Tidal finns i 56 länder och har som ett av sina främsta användarargument att man erbjuder musik med högre ljudkvalitet än exempelvis Spotify.

Jay-Z har själv kommenterat affären på Twitter.

Jack is one of the greatest minds of our times, and our many discussions about TIDAL’s endless possibilities have made me even more inspired about its future. This shared vision makes me even more excited to join the Square board.