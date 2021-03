Totalt väntas försäljningen landa på 496,8 miljoner enheter och alla pc-kategorier väntas växa, enligt en prognos från analysföretaget Canalys.

Fortfarande är det covid-19-restriktionerna som lyfter pc-marknaden och det är också det första kvartalet som väntas vara starkast med en uppgång på 54 procent.

Chromebooks och surfplattor, som Canalys räknar in i pc-kategorin, fortsätter sälja väldigt starkt med en förväntad tillväxt för helåret på 30 respektive åtta procent.

– Chromebooks och surfplattor var båda vinnare under 2020, och vi tror på en fortsatt ljus framtid för båda kategorierna i år och även därefter, säger Ishan Dutt, analytiker på Canalys. Båda är alternativ till de dyrare Windowsenheterna. Utbildningssektorn är en drivande kraft.

Orosmolnet på pc-himlen under året är brist på viktiga komponenter som skärmar och grafikprocessorer som väntas råda under 2021 och en bit in i nästa år.

