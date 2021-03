Ryssland och Kina har nu skrivit under ett avtal om att samarbeta för att bygga, driva och marknadsföra en internationell forskningsstation på månens sydpol, rapporterar The Register.

Kinas CNSA och Rysslands Roscomos kommer att dela med sig av kunskap, verktyg och dokumentation och göra forskningsstationen tillgänglig för alla länder som är intresserade av att utföra forskningsarbete och utforska rymden.

Ländernas rymdorganisationer har valt att placera stationen på månens sydpol eftersom miljön där anses mest fördelaktig, om än att det ska vara något svårare att landa. Bland annat förväntas forskningsstationen kunna ha hela 180 dagars oavbrutet solljus som kan underlätta både arbetet och tillvaron på plats.

Det är ännu ej bestämt om forskningsstationen ska vara på månens yta eller i omloppsbana.

Kina planerar att skicka en ny robot till månens sydpol under 2023 eller 2024 för att samla in prover från platsen. Därefter är tanken att ytterligare en robot under 2024 ska göra en detaljard kartläggning av sydpolen och testa viktig teknologi som behövs för att bygga forskningsstationen. Ett första testbygge av basen är just nu planerat att ske under 2027.

