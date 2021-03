I dag var det återigen dags för Microsoft att utse årets tech-tjej. Det är nittonde året i rad som svenska Microsoft delar ut priset, som tidigare hette Årets it-tjej. Syftet med utmärkelsen är dock fortfarande detsamma, att lyfta kvinnliga förebilder inom branschen för att inspirera fler att studera ämnen inom teknik och it.

Årets vinnare är Matilda Andersson, civilingenjör inom datateknik med specialisering inom maskinintelligens och AI från Lunds tekniska högskola. Priset delades ut under Universums virtuella event Universum Awards.

”Teknik är för oss alla”

“Vinnaren av Årets tech-tjej 2021 är en person som har förmågan att vända motgång till drivkraft. Hennes mod och nyfikenhet att skaffa nya erfarenheter inspirerar juryn. Årets vinnare har en visat upp en förmåga att inspirera, motivera och lära ut för att skapa nya möjligheter för unga tjejer och killar att våga välja en teknisk utbildning och karriär. Vi är glada att utse Matilda Andersson som vinnare av Årets tech-tjej 2021 och ser fram emot att följa hennes resa”, lyder juryns motivering.

– Jag fick upp ögonen för programmering för fem år sedan när jag besökte ett programmeringsevent och upptäckte hur kreativt och värdeskapande tech kan vara. Att läsa till civilingenjör inom datateknik har gett mig både teoretisk och praktisk kunskap för att kunna bryta ner problem och sedan använda teknik som lösningsmetod, säger Matilda Andersson själv i ett pressmeddelande om vad som lockade henne till en it-utbildning, och svarar även på varför det blev just hon som vann årets utmärkelse.

– Den resa jag gjort som person har fått mig att inse att det spelar ingen roll vem du är eller dina tidigare erfarenheter. Jag själv gick från att jobba som internationell modell till att studera till civilingenjör inom datorer och maskinintelligens. Teknik är för oss alla och det är aldrig för sent att lära sig.

Lyfta fram förebilder

Syftet med Microsofts utmärkelse är som sagt att lyfta kvinnliga förebilder. Matilda Andersson tror att det är viktigt, inte minst för att få folk att våga, och att vidareutveckla det teknikintresse som ofta finns där.

– Jag tror att det redan idag finns ett teknikintresse bland tjejer, även om det bör bli större. Däremot är det många som inte vidareutvecklar sitt intresse för man känner att man inte passar in i branschen eller är rädd för att vara ensam tjej. Vi måste börja sprida en korrekt bild av it som framhäver tekniken som ett verktyg till förändring, att lösa problem och öppna dörrar över hela världen, säger hon och skickar med följande tips till tjejer som funderar på om de ska ge sig in på it-banan eller ej.

– Innan jag började på min utbildning var jag väldigt nyfiken på it, men jag vågade inte testa. Jag tänkte att jag inte var smart nog och var rädd att se dum ut. Men vet du, man är inte ensam att ha de tankarna. Dessutom är de bara tankar. Leta upp ett område inom tech som intresserar dig och känn inte att du behöver kunna allt. I själva verket är techvärlden så otroligt spännande och mångsidig. Det finns så många olika områden att utforska.

Fortsatt få kvinnor

På Microsoft lyfter man fram att intresset för tekniska utbildningar långsamt ökar. En rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, som man tagit fram i samarbete med Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer, visar dock att andelen kvinnor som antas till ingenjörsprogrammen fortfarande ligger på mellan 25 och 30 procent. Motsvarande andel på utbildningarna till civilekonom och läkare ligger på 51 respektive 54 procent.

– Inkludering, jämställdhet och mångfald är några av Microsofts viktigaste ledord. I dag är 50 procent av våra ledare kvinnor och totalt har vi 35 procent kvinnor i bolaget. Vi har kommit en bit på vägen, men givetvis vi är inte nöjda förrän vi har en jämställd och inkluderande techbransch. Vi har delat ut utmärkelsen Årets tech-tjej i 19 år och vi ser ett fortsatt behov av att dela ut priset. Det är fortfarande en viktig och högst aktuell utmärkelse då techbranschen och entreprenörskap är två områden där det fortfarande råder stor brist på tjejer, säger Therése Treutiger, som är ansvarig för Microsoft Sveriges verksamhet inom partner, startup och innovation.