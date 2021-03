Musks kommentarer är ett svar på rapporter om att kinesiska militär förbjudit Tesla-bilar vid sina anläggningar, eftersom de är oroliga för att känsliga data kan fångas in av de kameror som finns installerade i bilarna. Det rapporterar BBC.

Kina är Teslas näst största marknad, efter USA, och står för ungefär en fjärdedel av elbiltillverkarens globala försäljning.

I helgen uttalade sig Elon Musk i frågan och uppgav att om ett företag vore involverat i spioneri mot utländska myndigheter så skulle “de negativa effekterna för det företaget bli extremt svåra”.

“Det finns starka skäl för oss att vara väldigt konfidentiella med all sorts information”, sade Musk via videolänk under ett kinesiskt affärsforum i helgen.

“Om Tesla använde bilar för att spionera i Kina eller någon annanstans, så skulle vi behöva stänga ner”.

