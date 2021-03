Det är snart två år sedan storaffären mellan Tieto och Evry presenterades, och som vi förutspådde då skulle det innebära en hel del utmaningar i Sverige. Inte minst på personalsidan där två stora verksamheter skulle slås ihop till en. Men även vad gäller erbjudandet och molnstrategin var det intressant att se vilken väg bolaget skulle välja.

Och så blev det också, men sedan dess har det dessutom uppstått en hel del andra utmaningar, som man enligt Sverige-vd Karin Schreil knappast anade i sinnevärlden då när fusionen blev ett faktum och man började blicka framåt.

– 96 procent av vår personal har jobbat hemifrån, så allt har fått göras digitalt. Att integrera två stora organisationer digitalt var inte det vi såg framför oss när vi planerade den nya organisationen, säger hon om hur det senaste året har varit.

– Men samtidigt har det gått att genomföra det så pass bra som det har gjort. Alla har verkligen gjort fantastiska insatser så vi har fått det att fungera.

Skillnader och likheter

Men det har som sagt funnits andra utmaningar än det digitala i integrationen också. Som att slå ihop två kulturer och två olika affärsmodeller och två svenska bolag med många dubbla roller.

– I vissa delar har de varit större skillnader mellan bolagen än vad vi först trodde, och i vissa delar har det varit större likheter än vad vi trodde, säger Karin Schreil.

Har du några exempel på skillnader och likheter?

– Likheter visste vi att det fanns en del, men vi har också blivit lite överraskade över en del skillnader. När vi integrerade våra kundteam så var det betydligt färre kunder som var överlappande än vad vi först trodde. Det ger oss bra möjligheter att komplettera våra leveranser till tidigare Evry-kunder med kapacitet från tidigare Tieto och vice versa. Det är alltid bra att kunna komma in med nya insikter och nya sätt att se på saker och ting.

Och hon fortsätter ta upp exempel på skillnader.

– Evry har haft många små och mellanstora kunder, medan Tieto har större kunder och det skiljer också en del vad gäller tjänster och portfölj. Tieto har haft mer kapacitet för infrastruktur-tjänster lokalt medan Evry förlitat sig mer på grannlandet i väster och inte minst samarbetet med IBM. Nu har vi fått mer lokal kapacitet i Sverige på infra-området.

Mindre IBM – mer eget

Av det stora samarbetet som Evry och IBM drog igång 2015 är det nu bara ett fåtal delar kvar.

– Vi gjorde ett nytt upplägg med IBM förra året, där vi tog hem en del tjänster som de tagit över. Man kan säga att vi insourcade en del och outsourcade en annan del. Inom mainframe har vi fortfarande ett starkt partnerskap, men under andra förutsättningar än tidigare. Förändringen är logisk då det gör det möjligt för oss att utveckla och stärka kompetensen bland vår egen personal. Nu försöker vi bygga vidare på det. Vi har lärt oss mycket på det vi har gjort tillsammans. Nu tar vi med oss de erfarenheterna in i det nya. Det är så vi försöker se på det hela tiden, konstaterar Karin Schreil.

Så hur slutade då utmaningen med valet av molnstrategi? Med ett närmast nedlagt IBM-samarbete och en stor satsning på det publika molnet kan man nog konstatera att det var Tieto som gick vinnande ur just den striden.

Moln, ai och industri

Om man tittar på bolagets strategi och erbjudande framöver så kan man övergripande sammanfatta det med tjänster och mjukvara. Och det finns särskilt några områden där Tietoevry har en ambition att växa kraftigt de närmaste åren, och det är inom molntjänster, data- och ai-tjänster samt industrispecifik mjukvara, där de två viktigaste branscherna för mjukvaran är hälsa och sjukvård samt finansiella tjänster.

– Här tar vi ordentlig sats och förväntar oss en bra tillväxt i de områdena. Totalt ska vår tillväxt uppgå till 5 procent till 2023.

Och bryter man ner tillväxtambitionerna så siktar Tietoevry på över 20 procents tillväxt för publika molnet, data och analytics samt devops och utveckling. Ambitionen för tillväxt inom mjukvarudelen ligger på över 10 procent.

– Det är områden vi har pratat om där vi ska växa mycket. Det gäller inte minst i Sverige där vi har en mindre marknadsandel än i FInland och Norge, säger Karin Schreil och säger att man givetvis även fortsätter med traditionella infrastrukturtjänster och traditionella konsulttjänster bortom de utvalda specialområdena.

400 färre anställda

Att Sverige skulle vara det land som drabbades hårdast på personalsidan när Tieto och Evry skulle slås ihop var inte särskilt oväntat eftersom de svenska verksamheterna var jämnstora medan det var kraftig slagsida Evry i Norge och motsvarande slagsida Tieto i Finland.

Efter ett år med stora svenska nedskärningar är den svenska styrkan drygt 400 färre än då året började. Men personellt sett är Sverige fortfarande det största landet. Om man räknar med förvärvade bolag som till exempel Findwise och Avega och andra underbolag så utgörs den svenska verksamheten idag av runt 4 700 anställda. Motsvarande siffra för Finland är cirka 3 200 och för Norge cirka 4 100.

– Vi har gjort ett hedervärt 2020, men det var också ett tufft år på många sätt, säger Karin Schreil och säger att det verkligen handlat om det klassiska scenariot med gungor och karuseller.

– Våra långa outsourcinguppdrag påverkades inte i samma utsträckning som våra kortare konsultåtaganden.

Så gott som alla kommuner

Och olika branscher har också haft olika förutsättningar och inte minst olika investeringsvilja.

– Vi har tack och lov en stor del av vår verksamhet i offentlig sektor och inom finansiella tjänster. Det är två delar som inte påverkats lika mycket. Inte minst offentlig sektor genererade till och med extrajobb på många sätt. I och med sammanslagningen arbetar vi med så gott som alla kommuner och regioner i Sverige. En del regioner hade ramavtal med Tieto och andra med Evry och det snabbade faktiskt på våra möjligheter en hel del.

– Men vi hade också kunder som satte projekt på paus, som exempelvis fordonsindustrin, men även kunder inom detaljhandeln, och det påverkade oss mycket med tillfälliga förändringar i villkoren. Tack vare nära kunddialoger och ökad efterfrågan på andra håll klarade vi oss hyggligt ur det. Det visar också på vikten av att ha en bra mix, både vad gäller typ av kunder men också typ av uppdrag.

Av de drygt 400 som tvingats lämna det svenska bolaget, hur mycket beror på integrationen mellan Tieto och Evry, och hur mycket beror på att det varit ett tufft år affärsmässigt?

– Det är en kombination. Vi har en synergidel med överlappande roller och funktioner. Jag skulle säga att den absoluta merparten är synergirelaterat. Men på toppen av det är det en del som är relaterat till marknadssituationen. Vi har också haft en hel del korttidspermitteringar under en period.

Kollegor som aldrig träffats

Och samtidigt som det skurits ner och brottats med en vikande marknad har man också försökt få ihop de två bolagen på distans. Det är fortfarande väldigt många nya kollegor som aldrig har träffat varandra, och flera chefer har medarbetare som de inte träffat.

– Det sätter ledarskapet på prov att kunna hantera en förändring samtidigt som vi rör oss framåt. Vi har fått lägga in mycket mer tid för feedback från organisationen. Där har vi bland annat haft Tietoevry Talks och olika former av Q&A-sessions där vi bjuder in alla medarbetare i den svenska organisationen, så de kan mötas med representanter från den svenska ledningen, och från koncernledningen, säger Karin Schreil och konstaterar att det är något man har lagt mycket tid på.

– Det är något som vi satt in mer och mer frekvent. När man inte träffas vid kaffeautomaten eller hissen behöver man få andra tillfällen att prata. Det har ett enormt värde när man inte kan träffa varandra med till exempel digitala AW och digitala frågestunder.

Det finns också andra delar av integrationen mellan bolagen som faktiskt ser ut att gå som planerat. Inflyttningen i de nya lokalerna i Solna, som just nu byggs för fullt, är planerad till våren 2022. Den planen står fast och sällan har en flytt varit mer efterlängtad.

– Det ser vi jättemycket fram emot, det är lite som ljuset i tunneln nu, att vi ska kunna träffas och vara tillsammans och på riktigt komma ihop som ett företag. Det finns ett stort uppdämt behov av att träffas så förhoppningsvis blir det en riktigt bra tajming när kontoret är klart.

Vad kommer ni heta när bolaget är på plats i de nya lokalerna, ska ni fortsätta gå runt med ett nödsammanslaget dubbelnamn eller ska ni byta namn?

– Det pågår just nu ett väldigt spännande arbete där vi jobbar med att utveckla och stärka vårt varumärke och företagskultur. Jag ser fram emot att få berätta mer om det när vi kommit en bit längre i det arbetet.