Det har varit en minst sagt seg följetong för branschen, Kammarkollegiets stora upphandling av resurskonsulter. Det gäller inte minst region Östra och region Norra, där Kammarkollegiet förlorade i Förvaltningsrätten under 2019, och sedan dess har irritationen hos konsultbolagen växt.

Alla överprövningar och all kritik medförde att myndigheten till slut drog igång en ny upphandling i april 2020. Den enda delen av den tidigare upphandlingen som hade ett avtal var region Södra. Det avtalet löper ut i oktober 2022. Resten av Sverige har alltså varit avtalslöst.

– Det är lite därför vi gör ett omtag nu. Det blev överprövningar så vi valde att vi får titta på det igen, säger Sara Wedholm, upphandlare vid Kammarkollegiet om vad som ligger bakom beslutet att börja om.

Och nu i dagarna blev den nya konsultupphandlingen klar, och därmed är det klart vilka bolag som har fått tilldelning. I det nya avtalet har man dock skrotat den tidigare indelningen i regioner och nu istället gjort en rikstäckande upphandling.

Har det kommit några överprövningar den här gången?

– Jag har inte hört något än, men sista dagen är på torsdag den 25 mars, och det brukar ofta komma in under den sista dagen, säger Sara Wedholm.

Att upphandlingen numera är rikstäckande innebär att det inte finns någon begränsning i att leveransen måste ske till ett visst län. Kammarkollegiet påpekar dock att en avgränsning kommer att göras mot det ramavtal som gäller i region Södra så länge det tidigare avtalet fortfarande gäller.

Den nya upphandlingen har istället gjorts i fem olika anbudsområden: Verksamhetens it-behov, Ledning av it-projekt, Säkerhet i it och it-projekt, Arkitektur och utveckling samt It-konsultlösningar.

Avtalet beräknas vara värt 1,5 miljarder kronor per år och löper över fyra år. Enligt Kammarkollegiet är Arkitektur och utveckling det största området, som beräknas utgöra cirka 40 procent av omsättningen. Säkerhet i it och it -projekt är det minsta och beräknas stå för 5 procent av omsättningen.

Här är de bolag som fått ramavtal i respektive anbudsområden, rangordnade efter Kammarkollegiets poängbedömning:

Anbudsområde 1: Verksamhetens it-behov

Nexer

Consid

Netlight

Pulsen

Capgemini

Cybercom

Afry

HiQ

CGI

Anbudsområde 2: Ledning av it-projekt

Nexer

Chas Visual Management

Netlight

Sopra Steria

Consid

Cybercom

Tietoevry

Afry

Sogeti

Anbudsområde 3: Säkerhet i it och it -projekt

Combitech

HiQ

Cybercom

Tietoevry

B3 Consulting Group

Secure State Cyber

Anbudsområde 4: Arkitektur och utveckling

Experis

Nexer

HiQ

Netlight

Afry

Tietoevry

Sopra Steria

Combitech

Sogeti

Anbudsområde 5: It-konsultlösningar

Nexer

Chas visual management

Capgemini

Ework

B3 Consulting Group

Tietoevry

CGI

HiQ

Cybercom

Tilldelningen har skett till det aktiebolag som lämnat anbud, men vi har valt att benämna bolaget vid nuvarande namn, vilket innebär att vi kallar Sigma IT för Nexer, ÅF Digital Solutions för Afry samt Tieto för Tietoevry.