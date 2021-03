Under onsdagen rullade Slack ut en ny funktion som gör det möjligt att skicka direktmeddelanden till valfri person, det enda kravet är att man har tillgång till personens mejladress.

Det tog emellertid inte lång tid innan funktionen möttes av hård kritik, detta då den kan missbrukas för att skicka kränkande meddelanden och trakassera andra användare.

Så här reagerade till exempel Menotti Minutillo som jobbar på Twitter:

well that was easy as shit to abuse



- send invite with nasty language

- slack emails you w/ the full content of the invite

- can't block the emails because they come from a generic slack address that informs you of invites

- abuser can keep inviting w/ abusive language https://t.co/Mw9W5L251a pic.twitter.com/dWEAD7ccRO