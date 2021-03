Den amerikanska myndigheten National Labor Relations Board som ser till att amerikanska företag följer de lagar som gäller i arbetslivet har slagit ner på Tesla efter att företaget 2018 avskedat en man som aktivt försökte organisera de anställda fackligt. Företagets linje var då att hålla borta facket, rapporterar CNBC.

I samma veva som myndigheten slår fast att avskedandet var felaktigt och att mannen bör återanställas så uppmanas också Elon Musk att radera en tweet från 2018 där han bland annat skriver ”Men varför betala fackavgift och ge upp aktieoptioner för ingenting?”

Nothing stopping Tesla team at our car plant from voting union. Could do so tmrw if they wanted. But why pay union dues & give up stock options for nothing? Our safety record is 2X better than when plant was UAW & everybody already gets healthcare.