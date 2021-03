Kreditkortshackarforumet Carding Mafia har fått sin databas hackad rapporterar Have I Been Pwned, via Vice. Totalt ska 297 744 användarkonton exponerats och datan ska inkludera mejl-adresser, ip-adresser, användarnamn och lösenord.

Än så länge finns inga tecken på att forum-användarna blivit varnade om hacket av Carding Mafia själva.

På ett annat hackar-forum har ett inlägg från 27 januari samtidigt uppdagats som säger att användaren sitter på Carding Mafias databas och är villig att ge bort den gratis till den som ber om den.

