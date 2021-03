Det Stockholmsbaserade konsultbolaget Cygni har cirka 190 anställda. Utöver huvudkontoret finns bolaget även representerat med kontor i Göteborg, Linköping, Malmö, Luleå och Östersund. Utöver det har man även ett kontor i Amsterdam.

Cygni, som grundades 2006, jobbar med konsult- och implementeringstjänster samt inte minst full stack-utveckling. Kunderna finns i olika branscher som till exempel kommunikation, kraftdistribution och offentlig sektor. Cygni har också prenumererat på utmärkelser från organisationen The Great Place To Work Foundation, där man bland annat utsetts till “bästa arbetsplatsen i Europa” och sju år i rad toppat den svenska listan. Nu kliver bolagets anställda över och blir en del av Accenture, där man kommer ingå i den globala expertgruppen Accenture Cloud First.

– Ända sedan Cygni grundades har vi haft visionen att vara den bästa arbetsplatsen för högkvalificerade och ambitiösa mjukvaruutvecklare, vilket har varit grunden för vår framgång, säger Cygnis vd och grundare Jon Persson och säger följande om vad som väntar nu.

– Nu är det dags för nästa kapitel i vår historia. Genom att kombinera våra styrkor med Accentures får våra medarbetare ytterligare möjlighet att fortsätta växa som en integrerad del av Accenture Cloud First. Genom att ta oss an nya utmaningar för både lokala och globala kunder skapas ännu fler möjligheter för våra medarbetare att växa och stärka sin kompetens.

Hur mycket Accenture betalar framgår inte, då parterna valt att inte avslöja några finansiella detaljer kring affären. Sedvanlig myndighetsprövning ska också genomgås innan affären är helt klar.

Joel Hofgren, som är ansvarig för Cloud Infrastructure & Engineering på Accenture Sverige, ser fram emot att välkomna sina nya kollegor.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna teamet på Cygni. De har djupa tekniska kunskaper, en stark kultur och har på ett unikt sätt byggt upp den bästa arbetsplatsen för högkvalificerade mjukvaruutvecklare i Sverige. Djup kunskap om mjukvaruutveckling är avgörande för att släppa loss den kraft som finns i molnbaserade lösningar. Att vi nu kan addera de exceptionella talangerna från Cygni kommer hjälpa oss att förverkliga våra Cloud First-ambitioner. Vi ser fram emot att tillsammans skapa den bästa arbetsplatsen för mjukvaruutvecklare, säger han.

Accenture Cloud First, som utgörs av cirka 70 000 experter inom molntjänster, lanserades nyligen av konsultjätten, och är en investering på 3 miljarder dollar över tre år för att kunna hjälpa kunder i alla branscher att gå över till molnbaserade lösningar och påskynda den digitala omvandlingen.

– Idag finns det inget affärsledarskap utan teknologiledarskap. Företag som använder teknik för att hantera förändring kommer att definiera framtiden. Att ha Cygnis talangfulla team med i vår organisation och Accenture Cloud First stärker vår förmåga att hjälpa kunder att använda teknikinnovation för att agera snabbare, arbeta hållbart och leverera innovativa digitala upplevelser. Våra nya kollegor från Cygni ger oss nyckelkunskaper som hjälper våra kunder att hantera utmaningar i en tid som präglas av ständig förändring, säger Karthik Narain, som är globalt ansvarig för Accenture Cloud First, om sina svenska nyförvärv.