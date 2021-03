Säkerhet är för komplext idag. Det är i alla fall Ciscos budskap och därför kommer nätverks- och säkerhetsjätten nu med en rad lanseringar som ska göra det enklare och effektivare för organisationer att hantera säkerheten i nätverken.

En del i detta är alltså en lösning för att slippa lösenordshantering, och i stället förlita sig på att kunna logga in i molnapplikationer via säkerhetsnycklar eller biometriska lösningar som Apple FaceID och TouchID eller Windows Hello.

Det här framkommer under företagets konferens Cisco Live som inleddes under tisdagen.

– Lösenord är enkla att kompromettera, svåra att hantera och det kostar företagen miljarder dollar att hantera. Nu lanserar vi en infrastrukturagnostisk lösning byggd utifrån zero trust, som gör att man slipper lösenorden när man logger in i molnapplikationer. Det är en del i vår zero trust-strategi, säger Gordon Thomson, global försäljningschef på Cisco under en presskonferens inför konferensen.

– I stället ska man kunna logga in i molnapplikationer genom säkerhetsnycklar eller biometri som finns inbyggt i moderna laptops och smartphones.

Zero trust en het trend

På det här sättet ska organisationerna kunna reducera riskerna för lösenordsrelaterade hot som nätfiske, stulna eller svaga lösenord, man-i-mitten-attacker (där angriparen i smyg snappar upp och läser av meddelanden som sedan skickar vidare det till den rätta mottagaren, kanske efter att ha ändrat i det).

Tjänsten ska integreras i autentiseringslösningen Duo, som används av mer än 25 000 organisationer världen över. Den ska komma som en förhandsversion i sommar, och sedan vara brett tillgänglig i slutet av året. Duo är en del av Ciscos zero trust-plattform, som ska skapa säker åtkomst för alla användare, från vilken enhet som helst och till alla applikationer och miljöer.

Zero trust eller nolltillit är den kanske hetaste säkerhetstrenden just nu, och konceptet utgår ifrån att världen är osäker och att man inte ska lite på någon, därav namnet.

Gordon Thomson motiverar den här strategin med att användare i dag svämmas över av lösenord, både privat och i arbetslivet. Samtidigt tar lösenordshantering mycket tid och kraft från it-avdelningarna, vilket leder till såväl sämre produktivitet och höga supportkostnader för hela organisationen.

Allt i ett enda verktyg

Gee Rittenhouse, som är chef över Ciscos säkerhetsområde, säger:

– Vi har strävat efter att utveckla lösenordsfri autentisering som möter behoven hos en blandad personalstyrka och som ska göra det möjligt för alla typer av företag att på ett säkert sätt gå mot en lösenordsfri framtid, oavsett vad de har för it-miljö

– Det är ingen överdrift att påstå att lösenordsfri autentisering kommer att ha den största globala påverkan på hur användare får tillgång till sina data, genom att göra det enklaste sättet till det säkraste.

Syftet är att autentisering ska kunna skötas med ett enda verktyg.

Genom att kombinera lösenordsfri autentisering med Duo single-sign-on ska organisationer kunna konsolidera hundratals lösenord och autentiseringar till en enkel inloggning för användare.

Cisco Live är den konferens där Cisco brukar komma med sina största innovationslanseringar, och den pågår den här veckan, fram till och med torsdag. Årets upplaga är helt digital.