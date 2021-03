Foxconn som bland annat hanterar tillverkning av Iphones uppger att de nu börjar se effekterna av den stora globala komponentbristen som följt i spåren av pandemin, uppger nyhetssajten The Verge.

Enligt företagets vd Young Liu kommer företaget inte kunna fullfölja några av sina order på grund av de här bristerna och han förväntar sig också att den pågår åtminstone fram till andra kvartalet nästa år.

– Tillgången under de två första månaderna av det här kvartalet var fortfarande okej, eftersom alla våra kunder är väldigt stora, men vi har börjat se en förändring där under den här månaden, uppgav Liu under en konferens med investerare.

För tillfället beräknas dock inte effekten vara särskilt stor - Liu uppger att det rör sig om 10 procent av ordrarna. Men det är ändå ett bakslag för bolaget som i förlängningen kan slå mot deras kunder, som till exempel Apple, skriver The Verge.