Amazon ska jobba på egenbyggda chipp till sina nätverksväxlar enligt källor till The Information, via The Verge.

Nätverkschippen sägs vara resultatet av att Amazon köpte den israeliska chipptillverkaren Annapurna Labs under 2015 för 350 miljoner dollar.

Hårdvaran skulle teoretiskt sett kunna användas för att stärka Amazons egen infrastruktur och Amazon Web Services. Exempelvis skulle egentillverkade chipp kunna ta bort flaskhalsar för systemens prestanda.

Amazon bygger sedan tidigare sina egna nätverksväxlar men använder chipp tillverkade av Broadcom. Företaget har även gjort egna chipp med Mediatek, till sin smarthögtalare Echo, och håller på att ta fram sitt eget maskininlärningschipp Trainium.

