Det var en trött svensk outsourcingmarknad under pandemiåret 2020. Bland de kontrakt som löpte ut var det ytterst få kunder som skaffade sig nya leverantörer. De flesta valde det trygga alternativet att sitta kvar med sin tidigare leverantör.

– Outsourcingmarknaden omsätter nästan 28 miljarder i Sverige, och under 2020 var det till stor del bara avtal som förnyades. Det är ungefär 200 avtal som löper ut varje år och vi såg bara ett tiotal nya affärer, så det är ungefär 5 procent av kontrakten som har bytt ägare, säger Hans Werner, vd på analysföretaget Radar.

Många kontrakt går ut

Efter ett lamt 2020 fanns det förhoppningar om att 2021 skulle bli desto hetare. Inte minst eftersom ovanligt många gamla outsourcingavtal löper ut 2021. Frågan är om trenden från fjolåret håller i sig, det vill säga att de flesta väljer att inte leta ny leverantör.

– Det är fortfarande samma mängd kontrakt som går ut. Det finns framför allt en tydlig påverkan vi ser, och det är hos de bolag som varit i samtal med sin outsourcingpartner för att man behövt dra ner på sin egen verksamhet. De förhandlingarna handlar ofta om att komma åt prisjusteringar, och i flera fall har det föranlett att outsourcingpartnern har gått med på det mot att förlänga kontraktet, svarar Hans Werner på frågan om vi får se en sådan effekt.

– En sådan förlängning gör att det blir anstånd på en ny förfrågan, så det kan få som konsekvens att det blir något färre kontrakt som löper ut i år.

Vill ha flera leverantörer

Men outsourcingmarknaden är inte bara ganska ljum sett till antal nya affärer. Det är också en krympande marknad, och inte minst en marknad i stor förändring.

– Under många år hade vi en single sourcing-trend där man lade alla ägg i en korg, men allt eftersom it:s betydelse har ökat har det blivit mer komplext. Länge var det ett sätt att vinna skalfördelar på, men sedan möttes det av en del motgångar och kostnader som skenade, konstaterar Hans Werner och säger att det numera snarare handlar om att ta in flera olika leverantörer beroende på vilket område det handlar om.

– Vi ser mer multisourcing där kunderna är villiga att ta en kostnad för att hantera fler relationer. Ofta satsar man på best of breed, där man vill gå efter det bästa på marknaden i varje del, och därmed bryts en del av de stora och omfattande avtalen upp.

Marknaden minskar

Och den rena outsourcingens del av den totala it-kakan blir allt mindre. I absoluta tal, det vill säga mätt i miljoner dollar, har vi sett en stadig nedgång på 2,5 procent årligen för outsourcing i Sverige. Det visar analysföretaget IDC:s siffror. Men givetvis behöver företagen fortfarande någon som ska hantera it:n, men numera är det annat än ren outsourcing man efterfrågar.

Källa: IDC Stadig minskning. Outsourcingens del av de totala svenska it-investeringarna har fortsatt minska lite för varje år.

– Outsourcing hade sina största framgångar fram till 2009–2010, och har sedan haft en tillbakagång. Andra former har blivit viktigare, till att börja med som hosting och förvaltning, senare som diverse managed services. Företagen har upptäckt att outsourcing ger kostnadsfördelar, men inte tillräcklig flexibilitet och utveckling, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC.

En annan viktig drivkraft till utvecklingen är givetvis molnet, som och dess möjligheter och nya sätt att leverera it.

– Molnet står för den största förändringen. Sedan 2015 har infrastruktur i molnet, IaaS, femdubblats, och kommer att dubblas igen fram till 2024, säger Martin Sundblad och betonar att det till stor del handlar om hur man definierar begreppen.

– Behoven av utlagda tjänster kommer inte att minska framöver, men de ändrar form. Mer läggs på molnleverantörer av alla slag och på kombination av förvaltning och renovering, application modernization. Vi har en rejäl teknikskuld i gamla system som företagen börjar ta tag i.

Insourcingen växer

Vi har också sett ett tydligt ökat intresse för insourcing, det vill säga en allt större vilja att ta hem it-projekten. Särskilt när man ser att många av de viktigaste funktionerna kan automatiseras och därmed inte kräver lika mycket interna resurser.

– Automatiseringen spelar in. I slutet på 2019 tog processautomatiseringen fart i Sverige, och nu börjar det närma sig mainstream. Därmed kommer företagen att kunna insourca fler av sina processer, som till exempel hr och lön, och utnyttja personalen till att driva viktigare saker. På it-sidan blir fokus förstås allt mer den digitala transformationen, med utveckling av digitala produkter och tjänster. Den transformationen kan inte outsourcas, den måste till stor del skötas av egen personal, säger Martin Sundblad.