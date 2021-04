Den kanadensiska välgörenhetsorganisationen Over The Bridge, som hjälper musiker med sin mentala hälsa, har startat ett nytt AI-projekt, Lost Tapes of the 27 Club. Projektet går ut på att en AI analyserar och komponerar nya låtar gjorda av artister som dog när de var 27 år gamla, rapporterar TNW.

Teamet bakom projektet förklarar att de inledningsvis försökte mata AI:n med hela låtar samtidigt men att detta gjorde resultatet undermåligt. Istället bröt de ner låtarna i olika MIDI-samplingar så att AI:n kunde träna upp sig på olika delar som rytm, melodi och text. När AI:n sedan genererat de olika delarna av en låt tog en mänsklig ljudtekniker över och satte ihop dem varpå en sångare spelade in texten.

AI-låtarna som släppts består av fyra verk som inspirerats av Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix och Jim Morrison.

”Genom det här albumet vill vi uppmana personer i musikindustrin att söka den mentala hjälp de behöver så att de kan fortsätta skapa den musik vi alla älskar under de kommande åren. För inte ens AI kan ersätta den äkta varan”, skriver organisationen på sin hemsida.

Du kan lyssna på hela Lost Tapes of the 27 Club här och i Youtube-klippen nedan.

