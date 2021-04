Som vi skrev nyligen blåser det nya och annorlunda vindar på den svenska outsourcingmarknaden. Under fjolåret var det bara ett fåtal kontrakt som bytte ägare. Istället satt de flesta tryggt i båten och valde att förlänga med den leverantör man redan har.

Men samtidigt har en annan tydlig trend vuxit fram under de senaste åren, där kunderna istället gärna väljer så kallad multisourcing, det vill säga att man siktar på att ta den bästa leverantören på marknaden inom ett visst område.

Ett tydligt exempel på det är byggjätten Skanska, som nyligen valde att plocka in indiska TCS för att få upp sina affärssystem från Oracle i molnet. Och i det här fallet handlade det inte om någon förlängning utan efter utvärderingen valde Skanska att byta leverantör.

– Tidigare var det Accenture, men det var ett helt annat upplägg. Då var hela affären on prem, säger Skanskas cio Per Boström.

– Nu är det en molntjänst istället för ett system som vi förvaltar själva, och i samband med att vår ERP-lösning går upp i molnet byter vi till TCS.

Vad var det som avgjorde till TCS fördel?

– Från början skannade vi av marknaden och undersökte vad det fanns för alternativ genom att titta på undersökningar för att se vilka som har ett gott track record. Vi hade sex stycken på vår första shortlist och skickade ut förfrågningar.

Vilka övriga fem var vill han inte specificera, men Per Boström konstaterar att efter den första vändan kokades listan ner till tre leverantörer.

Vilka var de viktigaste kriterierna?

– Det var omfattande kriterier vi tittade på. Kvalitet är nummer ett. Kostnaden är viktig, en annan var en bedömning av hur vi kan utvecklas tillsammans framöver med långsiktiga åtaganden och vilken potential det finns där. Vi vill jobba med de bästa i branschen för att vi ska kunna bli den bästa i vår bransch och vi vill även etablera ett ekosystem av partner med små och stora, och även ta med startups och försöka sy ihop det till en helhet. TCS har stor kapacitet, enorm kompetensbredd och goda referenser.

Att TCS ständigt hamnar högt i Whitelanes och PA Consultings årliga kundnöjdhetsranking är en av de referenserna.

Var det det som fällde avgörandet?

– Vissa av oss har jobbat med TCS tidigare. Det handlar om många faktorer, från hur de svarar, hur de tar sig an oss som kund, sättet de driver förhandlingar med en lyhördhet och stor flexibilitet. Det skapar stort förtroende. När det sedan bekräftas av att kundnöjdheten är väldigt hög så bekräftar det bara det man får. Men vi har inte gått live än så vi hoppas så klart att de fortsätter på samma spår, säger Per Boström.

Det är dock inte särskilt långt kvar tills man är igång. Den 12 april ska TCS övertagande vara klart.

Vad är den stora vinningen för er del med att gå till molnet?

– Vi får lägre kostnader. Vi hoppas också att vi kan utvecklas med produkten på ett annat sätt och att vi alltid har tillgång till ny teknik. Och framför allt kan vi använda våra egna resurser bättre för att driva vår verksamhet.

Hur mycket pengar räknar ni med att spara?

– Det beror lite på hur man räknar eftersom det är ett annat upplägg i molnet. Vi räknar med att effektiviseringen blir lite drygt 30 procent.

Vi har tidigare skrivit om att byggbranschen varit relativt sen på digitaliseringsbollen, men nu börjar allt fler hitta den och det tar så sakteliga fart.

– Historiskt har det varit en svår verksamhet att digitalisera. Det är en tung industri med låga marginaler, och det har inte lagts mycket kraft finansiellt på att utvecklas digitalt. Men många av de teknikerna som lyfts fram nu, som automatisering och AI, ser vi en stor potential i på sikt, och det kommer nog bli ännu större intresse när man ser vad det kan ge, säger Per Boström och ser redan idag ett ökat intresse.

– Hela konstruktions- och byggnadsindustrin har dragit till sig ett stort intresse för finansiärer. Det är mycket pengar som går in i ren produktutveckling just nu, samt kapital som går till rena it-bolag som verkar i branschen, med nya plattformar och lösningar som passar in i vår verksamhet.

Kommer er ERP-flytt till molnet ge er någon konkurrensfördel?

– Ju effektivare vi kan vara desto mer konkurrensfördel. Sedan finns det andra områden med tydligare spets. Men att vi har fungerande logistikflöden, rapportering, hr, finans och produktöversyn ger oss en trygghet och flexibilitet som gör att vi kan lägga mer energi på andra områden, så det är ett sätt att flytta fokus till andra delar och som gör att vi kan flytta både finansiella resurser likväl som fysiska personer.

Skanska i Sverige, som är den del av bolaget som tecknat avtal med TCS, har drygt 9 000 anställda. Globalt har byggjätten 38 000 anställda. It-avdelningen utgörs av ungefär 180 personer, och det är som sagt där det nya molnavtalet kommer göra störst skillnad.

– Först väntar en period av initialt lärande, men förhoppningsvis kommer det märkas en större stabilitet framöver, efter att vi gjort lyftet. Och vi kommer få en högre grad av utveckling av systemet, där vi kan ta till oss nya funktioner och anamma ny teknik. Tidigare har det varit fokus på att hålla det som snurrar och går under armarna, säger Per Boström, som ser fram emot nya sätt att jobba.

– Det största är att vi får resurser att lägga på andra områden. Vi räknar med att det blir besparingar som vi kan lägga på det.

Så ni kommer inte använda de besparingarna till att skära ner på it-avdelningen?

– Nej, mer för att göra mer värdeskapande uppgifter för vår verksamhet än att lägga för mycket tid på förvaltning. Innovation är något som vi pratar mycket om, och det är inte alltid något som man förknippar med vår industri. Där ser man att vi har satt några personer att driva innovation inom det vi tycker är intressant. Vi har en digital agenda med hög ambitionsnivå där man kommer bli mer motiverad och involverad.