Enligt en ny rapport med titeln Nation States, Cyberconflict and the Web of Profit är företag numera den främsta måltavlan för statsstödda hackare.

Mellan 2017 och 2020 riktades drygt en tredjedel av attackerna mot företag, men det förekommer även en hel del attacker mot säkerhetssystem, media, myndigheter och infrastruktur.

Det primära syftet med attackerna är att komma åt information och det är i första hand teknik- och läkemedelsföretag som är i farozonen. Till exempel är det just nu många hackare som vill komma åt uppgifter som har med Covid-19 att göra, inte minst framställningen av vaccin.

Företag uppmanas att förbättra säkerheten och se till att känsliga uppgifter inte lagras i system som är relativt enkla att komma åt vid en attack.