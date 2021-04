I december förra året var barn- och ungdomsidrotten som allra mest i limbo under pandemin – idrottshallar var stängda och bara unga under 16 år fick träna.

– Per Anders Gustafsson som är ordförande i Svenska Bandyförbundet kände att något måste göras och tillsammans funderade på hur vi skulle möta våra ungdomar, säger Johan Ganebro, som också arbetar som lärare på bandygymnasiet i Västerås där han också tränar herrlaget Västerås SK.

Både på gymnasiet och i arbetet med herrlaget använder sig Johan Ganebro av plattformen XPS Network som utvecklats av företaget Sideline Sports för att lägga ut träningspass. På gymnasiet använder han det extra mycket nu när mycket undervisning bedrivits på distans och för herrlagets del skräddarsys pass individuellt och delas på plattformen till spelarna.

– Så på den vägen blev det och på ganska kort tid smällde vi upp allt – vi började arbetet precis före jul, 26 december kunde man anmäla sig och när appen fanns på plats hade redan 126 anmält sig.

Fyra pass att välja på

Upplägget i appen är att det finns fyra träningspass att välja på – ett fyspass, ett för skridskoteknik på is, ett för klubbteknik på is och ett för klubbteknik som inte görs på is.

– Tanken är att varje unge som vill ska få ett eget konto, det är helt gratis, och välja det träningspass de vill och köra hemma, på garageuppfarten, ute på någon idrottsplats eller isbana.

Som tränare har Johan Ganebro ett program i sin dator där han bygger träningspassen och illustrerar med videor. När det läggs ut nya pass varje dag så plingar det till i deltagarnas mobiler.

– När de valt ett pass så klickar de i att de genomfört det och när de gjort ett visst antal pass så skickar vi ut t-shirts med texten Jag är med i Inspirationslandslaget som en uppmuntran.

Sedan starten har en del också modifierats efter förslag från de som deltar.

– Ett tidigt önskemål var exempelvis att vi skulle ha pass för att träna klubba och boll utanför isen. Så då skapade jag det.

Tidskrävande

Fortfarande arbetar Johan Ganebro på att bygga upp nya träningspass att lägga ut för att variera dagarna och se till att det inte blir enahanda. Ett tidsödande jobb – men nästan ännu mer tid lägger han på att vara tillgänglig på plattformen och även på det Instagramkonto som man kopplat till Inspirationslandslaget också.

– Ja det blir väl en två-tre timmar varje dag i veckan. Om någon skriver in så vill man ju svara snabbt så att de känner sig delaktiga, säger han.

Nu har det gått över tre månader och drygt 300 har laddat ner appen vilket är ett gott betyg tycker Johan Ganebro.

– Inspirationslandslaget har ju framtvingats av pandemin. Men jag ser en potential och utvecklingsmöjligheter för att möta ungdomarna digitalt även i framtiden. När man talar om att spontanidrotten minskar då måste vi inom idrotten kunna möta dem där de är och uppmuntra och inspirera även när de inte kommer till idrottsanläggningen, säger han.

– I slutänden handlar det om folkhälsa – om att röra sig.

Hoppas på fler

Johan Ganebro hoppas att andra idrotter ska följa Bandyförbundets exempel och bygga sina egna inspirationslandslag.

– Ja det skulle vara spännande om fler idrotter också tog det här greppet och tog rygg på oss så att det växte sig ännu större.