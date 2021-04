Low code och no code har under senare tid blivit heta trender. I korthet innebär det att anställda på företagen själva ska kunna utveckla appar med ingen eller begränsad kunskap om systemutveckling.

På det här sättet ska organisationer snabbt och enkelt kunna skapa appar som anställda i linjeverksamheten behöver och som samtidigt går i linje med den befintliga arkitekturen och ekosystemet.

För ett och ett halvt år sedan implementerade fordonstillverkaren Volvo Cars low code-plattformen Outsystems för att snabba på den interna mobilapputvecklingen, och för att få verksamheten själv att bygga de mobilappar de känner att de har behov av.

Digitalisera arbetsflöden

Under ett seminarium som anordnades av just Outsystems nyligen berättade Volvo Cars mobilutvecklingschef Gabor Kisch och tekniske chefen Michael Stjernström att fordonsjätten utvecklat appar under fem år inom ramen för sin App Factory, många av dem har blivit mycket framgångsrika och används av tusentals anställda världen över.

– Syftet med apparna är att leverera värde till företaget i form av ökad effektivitet, både vad gäller att minska tiden det tar att utföra ett visst arbete och att producera resultat med högre kvalitet, säger Gabor Kisch.

Det handlar om att ta ett existerande arbetsflöde och digitalisera det genom att låta användarna utföra det med hjälp av mobilappar i stället för med till exempel papper och penna.

Inom App Factory har Volvo Cars två affärsmodeller. Den första går ut på att någon på företaget kommer med en idé om hur en process skulle kunna effektiviseras om det fanns en mobilapp till stöd. Då tar de idén, utvärderar den och bygger och levererar appen till dem.

Den andra modellen innebär att gruppen som kommer med idén själva har ett utvecklingsteam som utvecklar appen, men App Factory står till tjänst med support, utbildning och själva plattformen.

– Vi hjälper dem på alla sätt vi kan, och vi förser dem också med en del gemensam infrastruktur, men det är de själva som bygger appen.

– Genom den här delen så kan vi undvika en flaskhals som annars hade kunnat inträffa i mitt team. Vi är så många anställda så om det bara var vi som byggde appar så skulle antalet bli begränsat. Så vi skapar små öar av kompetens inom företaget så att de kan utveckla sina egna appar.

Visualiserar produktionsdata i realtid

Profi är ett exempel på en sådan app som skapats av verksamheten själv. Den byggdes av en grupp i Belgien för att visualisera produktionsdata i realtid, så att man kan få statistik från tillverkningslinjen. Nu används den globalt över bolaget.

En annan app är Appgrade som används för att hämta information från användare som har tjänstebilar och som ska kunna ge feedback till företagets ingenjörer om saker som kan behöva tittas på.

Trapp är ytterligare en app som används av testförare världen över för att utföra sina tester snabbare och rapportera feedback som de har efter att ha utfört testerna.

Volvo Cars nämner ytterligare en app, Tidinfo, som hjälper anställda att genomföra sina tidrapporter från ett mobilt gränssnitt i stället för ett webbinterface.

– Vi vill snabba på utvecklingen av att bygga mobila appar på enterprise-nivå, därför erbjuder vi det här interna alternativet att göra det med hjälp av en low code-plattform. De här apparna ska vara fullt integrerade med nuvarande arkitektur och ekosystem inom Volvo Cars, säger Michael Stjernström, teknisk chef på App Factory.

– Vi behövde en plattform som hanterade komplexa kravställningar. Vi ville inte vara begränsade i vad vi kan bygga, både när det gäller att stödja unika behov i verksamheten men också att bygga appar som går i linje med Volvo Cars brand-design.