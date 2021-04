Tidigare HP-anställda som hävdar att de avskedats för att göra plats för yngre personer har fått grönt ljus av en domstol i Kalifornien för att fortsätta driva sin grupptalan om åldersdiskriminering.

Det skriver nyhetssajten The Register.

I sin ursprungliga stämning så anklagar de före detta anställda HPE och avknoppningen HP för att ha brutit mot federala och kalifornisk lag under en omstrukturering, genom att tvinga bort äldre anställda samtidigt som de aggressivt rekryterade yngre.

Enligt klagomålet så påbörjades den här demografiska ommöbleringen 2012 och fortsatte sent in i 2015. Det hävdas att det var ett medvetet beslut som togs av dåvarande vd Meg Whitman. Hon ska bland annat ha uttryckt att hon ville ”föryngra företaget” under en analytikerträff 2013.

Domstolen i Kalifornien har nu alltså beslutat att de tidigare anställda har lämnat in tillräckliga bevis för att få fortsätta processen.

Både HP och HPE har förnekat att de ska ha ägnat sig åt åldersdiskriminering. De förklarar i stället uppsägningarna med svag finansiell situation i början av 2010, vikande print– och hårdvarumarknad samt det katastrofala förvärvet av brittiska mjukvaruleverantören Autonomy.