Lunars köp av svenska Lendify är ett sätt att växa inom konsumentlån och sparande, samt inte minst ett viktigt steg för att fortsätta sin nordiska expansion. Efter att det danska bolaget nyligen lanserade sin delbetalningstjänst med namnet Buy Now, Pay Later får man nu även in Lendifys kunnande inom konsumentlån och på kreditområdet.

– Vi har följt Lendify under lång tid och imponerats av deras kreditmodell och moderna sparandetjänster. Vi har ett stort insatt kapital och köpet av Lendify ger oss möjlighet att omsätta detta i utlåning och på så sätt accelerera vår nordiska tillväxt. Köpet av Lendify är en perfect match för oss givet bolagets historia, kultur och framtidsvision, kommenterar Lunar Groups grundare och vd Ken Villum Klausen sitt svenska förvärv.

– Lendify har under flera år varit ansett som ett av Sveriges hetaste fintech-företag och var en tidig innovatör inom konsumentlån med deras peer-to-peer erbjudande. Tillsammans har vi en fantastisk möjlighet att bygga ett bolag med en dominerande ställning i den finansiella sektorn, som alltid sätter kunden främst, fortsätter han.

Hur mycket Lunar betalar har parterna valt att inte tillkännage. Lunar skriver att man enligt avtalet köper Lendify med en låneportfölj på cirka 300 miljoner euro och 40 000 aktiva spar- och lånkunder. Och att man i nuläget kommer driva Lendify som en självständig plattform, det vill säga att man erbjuder lån både under Lendifys och Lunars varumärke.

Lendifys styrelseordförande Elisabet Lundgren kommenterar affären på följande sätt:

– Den här transaktionen kommer att göra ordentligt avtryck på marknaden. Lunar och Lendify kompletterar varandra väldigt bra och kommer som en bankutmanare tillsammans att vara väl positionerade för fortsatt stark tillväxt. Jag är imponerad av den verksamhet som Lunar på mycket kort tid etablerat med ett kundfokuserat och konkurrenskraftigt produkterbjudande.