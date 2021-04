När Dan Kaminsky 2008 avslöjade en bugg i ett av internets viktigaste protokoll – dns-systemet – slog det ner som en bomb.

Svagheten som han hade hittat underlättade nätfiske och han avslöjade den vid Black Hat Security Conference. Avslöjandet ledde till en samordnad patchning från ett antal leverantörer.

Dan Kaminsky’s @dakami passion, creativity, desire to learn and teach really help influence both #defcon and @BlackHatEvents in the early years. He became an icon in all the positive ways and we looke up to him. RIP Hacker.