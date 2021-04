Ingenjören Manuel Lucio Dallo upptäckte att det snabbt blev svårare för hans 96-åriga ”yaya” – ett spanskt slangord för en mormor eller farmor – att hålla kontakten med sina barnbarn i samband med säkerhetsrestriktionerna under coronapandemin.

Eftersom hans yaya har problem med hörseln är vanliga röst- och videosamtal svåra och moderna meddelandetjänster är för komplicerade för henne.

Därför byggde han en Telegram-meddelandemaskin, Yayagram, till henne som tar text- och röstmeddelanden från Telegram och gör om dem till utskriven text eller inspelningar som går att spela upp.

Yayagram drivs av en Raspberry Pi 4 som kör Python och använder flera mjukvarubibliotek. Maskinen kan också användas för att skicka inspelade röstmeddelanden. För att välja vem du vill skicka till kopplar hans yaya en sladd i en kontakt likt på en klassisk telefonväxel.

”Den stärker henne och bygger kommunikationssätt med resten av barnbarnen som inte har tur nog att bo nära henne”, säger Manuel Lucio Dallos till The Verge.

And, what happens when you send a text message back to your Granny? Well, the Yayagram prints it on thermal paper so they can touch it and read it, like the old telegrams. pic.twitter.com/ljcRkBaBIM