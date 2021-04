Jeff Bezos rymdföretag, Blue Origin, har lämnat in ett officiellt klagomål gällande att Nasa valt att ge ett kontrakt på 2,9 miljarder dollar till Elon Musk rymdföretag, Spacex, för att bygga en ny månlandare som ska användas av amerikanska astronauter, rapporterar The New York Times.

Nasa meddelade i april, efter ett års utvärdering, att Spacex tilldelats hela kontraktet istället för Blue Origin och Dynetics.

Blue Origin har nu skickat en 50-sidig protest till USA:s Government Accountability Office, som har till uppgift att oberoende granska och undersöka verksamhet i den federala statsmakten. Även Dynatics har skickat in en egen protest till samma myndighet.

Enligt Blue Origins verkställande direktör Bob Smith har Nasas beslut baserats på en bristande utvärdering av de olika buden. Där Blue Origins fördelar undervärderats medan Spacex tekniska utmaningar underskattats. Enligt Bob Smith har Nasa också lagt större fokus på vinstkostnader än vad som är nödvändigt.

Dynetics har i sin tur sagt att de lämnat in sin protest till följd av att de har bekymmer gällande flera aspekter av förvärvningsprocessen samt element av Nasas tekniska utvärdering.

Nasa har bekräftat att de blivit varse om överklagandet och säger att de inte har möjlighet att kommentera medan de inväntar beslutet från myndigheten.

Sedan Nasa under 2018 berättade om tävlingen för att bygga en ny månlandare har den amerikanska rymdmyndigheten upprepade gånger sagt att de helst skulle vilja dela kontraktet mellan flera företag för att uppmuntra konkurrens och överskott.

