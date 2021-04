Pandemin har skapat nya sätt att arbeta, och det är många bolag som kunnat dra nytta av det nya arbetslivet. Ett av de bolagen är Salesforce som i ett tydligt riktat utspel under februari valde att dödförklara 9-till-5-arbetsdagen för gott. Och på det utspelet har även svenska Salesforce spunnit vidare, och enligt Sverigechefen Dan Bjurman har det synts väldigt tydligt hos de svenska kunderna, vars efterfrågan utifrån bolagets paroller ”work from anywhere” och ”success from anywhere” har skjutit i höjden.

– Det märks framför allt hos våra kunders kunder, som har allt större behov av att jobba med sådant som kundupplevelse och kunduppfattat värde. Det har alltid varit den heliga graalen för Salesforce, att se hur vi kan hjälpa våra kunder att möta sina kunder, säger han och exemplifierar vad Salesforces kunder behöver hjälp med.

– Våra kunder kommer till oss och vill ha hjälp med service, e-handel och marknadsföring, men det handlar också om att få hjälp med verktyg för hur man hanterar att 9 to 5 är dött, och att vi har kommit långt bort från stämpelklockan. Hur ser ansvaret ut för arbetsgivaren? Vi kan tillhandahålla verktyg som kan underlätta och säkerställa att det finns nyckeltal som man kan mäta när man jobbar varifrån som helst.

Digital stämpelklocka

Dan Bjurman konstaterar att den nya stämpelklockan är digital, och att den inte handlar om tid utan om vad man gör.

– Hur säkerställer vi då att vi gör ett gott dagsverke? Hur kan man bryta ner sina resultatmål och enkelt se vad man ska göra under veckan? Hur många kundmöten behöver vi? Det är olika i olika branscher men det handlar om att ha en tät dialog med sin chef och tillsammans se till att det inte får bli ett rörligt mål som gör att man jobbar hela tiden.

Här syftar han på flera av bolagets produkter som kan användas för att mäta de nyckeltalen. Inte minst räknar man med att Work.com kommer att spela en viktig roll när kontoren öppnar igen. Där finns verktyg för att hantera av arbetsskift, man kan samla hälsobedömningar samt hantera kontaktspårning och beredskapshantering.

En annan viktig produkt som lyfts är Salesforce Customer 360-plattformen, där man kopplar försäljning till service, marknadsföring till leads och i slutändan till kunden. Med hjälp av AI ska man också få en samlad bild av varje kund. Utöver det nämns två förvärvade bolag som viktiga. Med Mulesoft kan man integrera alla datakällor och med hjälp av Tableau kan man också få en bra överblick och dra affärskritiska slutsatser.

Den ökade efterfrågan som pandemin medfört har också fått svenska Salesforce att organisera om sin verksamhet.

– En konsekvens av den utmaning våra kunder möter är att vi precis har genomfört en stor omorganisation i Sverige, där vi kommer fokusera mer på att jobba industrispecifikt.

Fem huvudområden

Det handlar om fem huvudområden, där inte minst två av områdena inte bara kräver det specifika branschkunnandet, utan där det även är viktigt att behärska juridiken.

– Offentlig sektor och Bank och försäkring är båda regleringstunga verksamheter, och det ställer andra krav på oss som molnleverantör, konstaterar Dan Bjurman och kompletterar sedan med Retail, Telekom och Tillverkande industri som övriga tre industrispecifika satsningar.

Att offentlig sektor blivit allt intressantare meddelade bolaget redan under det virtuella Dreamforce som hölls strax innan årsskiftet, och där ser svenska Salesforce att det finns mer att hämta.

– Tittar man på den svenska crm-marknaden finns cirka 30 procent i offentlig sektor. Vi har tecknat avtal med till exempel Almi Invest och VGR hittills, men vi har bara skrapat på ytan. Så där investerar vi kraftigt nu för att kunna utmana kollegor på allvar.

Störst tillväxt på den svenska marknaden har man sett inom B2C-segmentet, där man pekar ut Marketing, commerce och service som det som ökar snabbast, med cirka 97 procent under 2020. Och att det senaste året påverkat svenska Salesforce positivt syns också på personalsidan, och där är målet fortfarande offensivt satt.

– Vi ska dubbla omsättningen och dubbla antalet anställda, säger Dan Bjurman och säger att man följer planen om man blickar tillbaka till innan covid-19 började sprida sig.

– För ett och ett halvt år sedan var vi cirka 110 i Sverige. Nu är vi närmare 200 anställda. Målet är att fortsätta och dubbla den siffran också.

Kontoret spelar mindre roll

För även om pandemin ebbar ut så räknar bolaget som sagt med att sättet att arbeta har ändrats i grunden, och att det inte kommer att gå tillbaka och bli som vanligt.

– Om man tycker att som vanligt är som förut så kommer det aldrig att hända. De flesta vill tillbaka till kontoret, men det kommer att bli med tillägget att det kommer bli lite mer när jag vill.

Och att kontoret inte kommer ha en lika central roll gör att Salesforce har börjat titta betydligt bredare när man ska rekrytera. Numera är det mer fokus på hela landet och inte bara Stockholm.

– Vi fick omvärdera det, och nu har det verkligen öppnats upp nya möjligheter, där vi ser en mycket större talangpool. Under året har vi rekryterat på flera olika håll i landet.

Utöver det har bolaget också utökat verksamheten med sitt ekosystem av partner. Enligt Salesforce har den sidan vuxit med 80 procent i Sverige under 2020, vilket innebär att man fått cirka 200 helt nya personer som jobbar med bolagets produkter på den svenska marknaden. Det är inte minst utbildningssamarbeten med exempelvis Academic Works och Salesforce Academy samt Lunds Universitet som gett resultat.

Och snart kommer Slack också

En annan stor nyhet som presenterades i samband med den senaste upplagan av Dreamforce var köpet av Slack.

Hur ska det vävas in i den digitala stämpelklockan och det nya arbetslivet?

– Med Slack och Salesforce samlar vi medarbetare, data och verktyg så att våra team kan samarbeta effektivare och snabbare. Det blir i praktiken den nya digitala stämpelklockan och den enda källan till sanning istället för mejl, dokument och intranät. Förvärvet av Slack är inte avslutat ännu, men vi ser fram emot att hjälpa våra kunder med vår förmåga att växa och lyckas i den helt digitala världen, från var som helst.