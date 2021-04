2020 började polisen i New York testa Boston Dynamics robothund – som de gav smeknamnet Digidog – både vid patrullering och utredningsarbete, Men nu har man avslutat kontraktet, som är värt 94 000 dollar, i förtid, skriver Cnet.

Robothunden är utrustad med kamera, lampor och sensorer och med hjälp av AI kan den orientera sig i olika miljöer. I oktober ska den exempelvis ha använts till att leverera mat till personer som var tagna som gisslan.

Men Digidog har också fått stark kritik från bland annat Alexandra Ocasio-Cortez, demokratisk kongressledamot, som i februari skrev på Twitter att den representerade en alltför aggresiv polistaktik som riktas mot fattiga och utsatta delar av samhället.

Shout out to everyone who fought against community advocates who demanded these resources go to investments like school counseling instead.



Now robotic surveillance ground drones are being deployed for testing on low-income communities of color with under-resourced schools 👍🏽 https://t.co/ZqKtnexctb