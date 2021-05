I februari förra året drog Skanska igång med sitt största it-projekt på många år. Hela ekosystemet skulle bytas ut – affärssystem, all analytics, HR-modulen och modulerna för inköp och tillverkning. System som i sin tur pratar med 80 kringliggande system.

– Vi hade precis haft vår kickoff – runt 100 personer som var taggade att komma igång, säger projektledaren Adam Tyrén.

En vecka senare infördes globalt reseföbud i ett projekt som var utspritt i fler olika länder – USA, Indien, Finland och Sverige.

– Vi fick undantag från reseförbudet i början för att projektet var affärskritiskt men det var snart över och alla arbetade plötsligt hemifrån. Då trodde vi ärligt talat inte att det gick att göra utan att träffas och tänkte först att vi måste stänga ner projektet. Men eftersom vi hade en deadline att gå live i april i år så fick vi köra på efter bästa förmåga.

Mental spärr

I början var det också lite rörigt – inte minst runt de delar som handlade om systemintegration. Normalt sitter de inblandade i grupprum och testar tillsammans och även om steget till Teams egentligen inte är jättestor så var det en svår mental spärr att passera, säger Adam Tyrén.

– För att kunna driva data hela vägen från start till slut krävs ett tydligt ägarskap där alla vet vilket flöde de är ansvariga för.

Projektet har också blivit mer mötesintensivt – uppgifter som skulle lösts i grupp har i stället blivit till tydligare möten där alla som kan vara berörda bjudits in.

– Kalendrarna har varit fyllda från åtta på morgonen till halv sex på kvällen. Och när man har många möten parallellt har det varit viktigt att som chef gå in och hjälpa till och prioritera vilket som är viktigast – där medarbetaren verkligen måste vara med.

Mer detaljstyrning

Och just detaljstyrning har varit Adam Tyréns bästa verktyg för att hålla projektet på spåret när allt skett digitalt.

– Till slut fick väldigt bra intrimmade rutiner och processer men det tog flera månader att få det att funka. Då har jag upplevt det som skönt att veta på detaljnivå hur det går i projekten, säger han.

Där har det också varit viktigt att ständigt trumma in vad som är målet – vad som ska göras men också vad som inte ska göras så att inga team drar iväg åt ett eget håll.

Adam Tyrén och Katarina Rosenqvist

Och hans kollega på Skanska, Katarina Rosenqvist som ledde förändringsledningen i projektet ser just detaljstyrningen som kanske den viktigaste erfarenheten.

– Just en väldigt tydlig detaljerad plan och uppföljning, vikten av statusmöten med programmöten en gång i veckan där man kan följa hur det utvecklas. Det är en take away för mig – att med den ramen och strukturen blir det enklare att jobba.

Kommunikationen viktig

Hon pekar också på att kommunikationen till resten av organisationen blev extra viktig att inte glömma bort.

– Det gäller att göra sig hörd på andra sätt när man inte kan dra hisspitchen. Och även om projektet påverkar vissa mer än andra är det viktigt att inte glömma någon och att förmedla information via andra kanaler. Se till att checka av och att ha alla med på resan.

Sammantaget har det dock gått bra trots att det krävts lite omställning för att få allt att fungera – det är de båda överens om.

– Trots stressen i början var min känsla att det gick ganska bra. Vi har en ganska hög it-mognad i projektet. Men jag fick så mycket frågor om det i början om det verkligen kunde gå så bra från människor utanför projektet att jag nästan blev osäker och undrade om jag missade något, säger Adam Tyrén.

Sluppit ställtid

Projektet gick i mål i tid trots osäkerheten i början. Bland de stora fördelarna har varit att man sluppit en massa ställtid och tiden ägnats mer åt arbete.

– Folk har inte befunnit sig på flyg och taxi – det kan ju ta en hel arbetsdag att resa fram och tillbaka. Och dit tror jag inte vi går tillbaka heller utan det blir nog mer av en hybrid framåt. Dessutom blir det en mer inkluderande stämning när man arbetar i ett rent virtuellt projekt med ett off-shore team – det blir mindre ”vi här” och ”dem där” känsla, säger han.

Mats Johansson är delprojektledare på ett stort it-projekt med namnet Ester på LKAB som drogs igång i höstas.

– Det innebär att vi byter ut vårt affärssystem M3 och ersätter det med fyra andra molnbaserade system. Ett för HR och ekonomi, ett för inköp , ett för underhåll och logistik, ett för hantering av leverantörsfakturor.

Fungerat bra

Och trots att det drog igång mitt under pågående pandemi fanns aldrig någon tanket att skjuta på det säger han.

– Nej, det måste genomföras nu – systemplattformen har passerat bäst före-datum och vi måste komma ur den och gå in i en bättre lösning. Så det var bara att använda de till buds stående medlen och köra på. Och jag tycker det fungerat bra så här långt, säger Mats Johansson.

I LKAB:s projekt finns medarbetare i flera olika orter i Sverige – från Kiruna i norr till Malmö i söder – och dessutom i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och Polen. Men till skillnad från Skanska så finns alla i ungefär samma tidszon.

Mats Johansson

Och precis som Adam Tyrén pekar Mats Johansson på att det blir mindre ställtider när man kommit ifrån överdagen-resande.

– Och tack vare digitala mötesplatser behöver vi heller inte ta hänsyn till om det finns rum lediga. Det gör att det går snabbare att få ihop möten. Jag tror att det hade varit svårt att komma så här långt om vi inte jobbat så här – att få ihop så många parter samtidigt är svårt göra traditionellt. Och hade vi inte tvingats till det hade vi inte gjort det.

Mer likvärdigt

Att alla deltar i mötet på samma sätt – så att inte några är med fysiskt, någon digitalt och någon i telefon – gör också att mötena blir mer demokratiska tycker han.

– Ja absolut, det blir mer likvärdigt, säger Mats Johansson.

Den kanske viktigaste erfarenheten ur hans synvinkel är att det man inte riktigt trodde skulle fungera faktiskt gjorde det – och att det i sin tur satte fart på utvecklingen av de tekniska plattformarna runt konferenser och möten.

– Vi har fått bättre prestanda och bättre möjligheter. Jag tycker att digitalt distansarbete definitivt är mer positivt än negativt. Jag har jobbat i branschen i över 30 år och det har ju länge talats om att arbeta mer flexibelt på distans och det har aldrig hänt förrän nu. Och det har gått bättre än man tänkte sig.