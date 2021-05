Under nästan tre år, november 2011 till augusti 2014, hade den tidigare it-chefen på Netflix kontroll över de it-inköp som gjordes. Och under den tiden hamnade runt 500 000 dollar och aktieoptioner i hans egen ficka som betalning för att han skulle godkänna kontrakten, rapporterar The Register.

Åklagaren säger i ett uttalande att mannen som chef för it-verksamheten på Netflix

utövade en enorm makt när det gällde att godkänna värdefulla Netflix-kontrakt med små tekniska leverantörer, och han riggade den processen för att låsa upp en ström av kontanter och aktier i provision åt sig själv.

Mannen har enligt åtalet skapat ett eget aktiebolag för att ta emot betalningarna från leverantörerna. Bland annat ska han mellan februari 2012 och juli 2014 tagit emot betalningar från företaget Netenrich och dotterbolaget VistaraIT. Betalningarna uppgick till först 12 procent och senare 15 procent av företagens fakturering till Netflix för de tjänster de tillhandahöll.

I korrespondensen mellan mannen och de två bolagen ska termer som ”remissavgifter”, ”arrangemang”, ”min del” och ”fakturavärde” ha använts i korrespondens och register för att dölja vad det var för typ av betalningar det handlade om.

Nu döms den 49-årige mannen för bedrägeri och penningtvätt och riskerar nu upp till 20 års fängelse och böter på runt 250 000 dollar.